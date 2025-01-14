Братская могила времен Второй мировой войны: как выглядит место захоронения отца Кучмы в России
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Папа политика принимал участие во Второй мировой войне
Второй президент Украины Леонид Кучма имеет дочь, которая стала одной из самых успешных женщин в Украине. Также политик имеет трех внуков. При этом о его отце известно не так много.
"Телеграф" выяснил, кем был отец известного политика и где он похоронен.
Отец Леонида Кучмы – что известно
Даниил Кучма появился на свет в 1901 году. Он работал лесником, а затем участвовал во Второй мировой войне. Во время боев на левом берегу реки Волхов 111-я стрелковая дивизия попала в окружение. На эвакуацию солдат направили 560-й саперный батальон. Военные спасали собратьев в ледяной воде. Так, отец Кучмы получил воспаление легких.
В 1941 году Президиум Верховного Совета СССР наградил Кучму орденом Красной Звезды. Он умер в феврале 1942 года в селе Новоселицы Новгородской области России. Будущий политик потерял отца в возрасте 3 лет. В одном из интервью Кучма рассказал, что когда семья узнала о смерти отца, все начали искать его могилу. По словам политика, в этом ему помогли школьники из Житомира.
Захоронение Даниила Кучмы обнаружили на территории воинской части. Оно расположено в братской могиле времен Второй мировой войны. Однако журналисты выяснили, что найти могилу отца Кучмы помог полковник медицинской службы, тогдашний руководитель Военно-медицинского музея Геннадий Дунин.
В этом музее хранятся данные обо всех участниках войн граждан Советского Союза. Сам Дунин происходит из Татарбунарского района Одесской области, где жила его мама. Поэтому офицер страны-оккупанта попросил Кучму наведаться к его матери, и в случае необходимости помочь ей. Так, женщине якобы починили крышу дома.
Сам Кучма рассказывал, что с 1996 года он каждый раз посещал могилу отца на День победы. В это время подтвердился факт гибели Даниила Кучмы в Новгородской области. Политик даже поручал скорее проводить мероприятия чествования ветеранов в этот день в Киеве, чтобы улететь на место захоронения отца. Тогда в Новоселице еще работал аэродром.
Могила, где похоронен отец Кучмы, являет собой скромную черную надгробную плиту. На ней написаны его данные, годы жизни и смерти, и есть небольшой черно-белый портрет. Также в этом месте похоронены и другие участники Второй мировой войны, так как это братская могила.
Также Кучма ежегодно принимал участие в торжествах ко Дню победы в российском селе Новоселицы. Он делал это вместе с местными властями.
Впрочем, в 2014 году политик впервые отказался ехать на могилу отца. Он объяснил это тем, что "будет чувствовать себя непонятно среди всех". В то же время политик направил поздравительную телеграмму губернатору Новгородской области. Вероятно, в дальнейшем Кучма не ездил на могилу отца из-за вооруженной агрессии России на Донбассе, а в последние годы — из-за полномасштабной войны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила первого президента Украины Леонида Кравчука. Ему установили белый мраморный памятник.