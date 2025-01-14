Братская могила времен Второй мировой войны: как выглядит место захоронения отца Кучмы в России

Папа политика принимал участие во Второй мировой войне

Второй президент Украины Леонид Кучма имеет дочь, которая стала одной из самых успешных женщин в Украине. Также политик имеет трех внуков. При этом о его отце известно не так много.

"Телеграф" выяснил, кем был отец известного политика и где он похоронен.

Отец Леонида Кучмы – что известно

Даниил Кучма появился на свет в 1901 году. Он работал лесником, а затем участвовал во Второй мировой войне. Во время боев на левом берегу реки Волхов 111-я стрелковая дивизия попала в окружение. На эвакуацию солдат направили 560-й саперный батальон. Военные спасали собратьев в ледяной воде. Так, отец Кучмы получил воспаление легких.

Так выглядел отец Леонида Кучмы — Даниил, фото из сети

В 1941 году Президиум Верховного Совета СССР наградил Кучму орденом Красной Звезды. Он умер в феврале 1942 года в селе Новоселицы Новгородской области России. Будущий политик потерял отца в возрасте 3 лет. В одном из интервью Кучма рассказал, что когда семья узнала о смерти отца, все начали искать его могилу. По словам политика, в этом ему помогли школьники из Житомира.

Письмо о награждении Даниила Кучмы орденом Красной Звезды

Захоронение Даниила Кучмы обнаружили на территории воинской части. Оно расположено в братской могиле времен Второй мировой войны. Однако журналисты выяснили, что найти могилу отца Кучмы помог полковник медицинской службы, тогдашний руководитель Военно-медицинского музея Геннадий Дунин.

В этом музее хранятся данные обо всех участниках войн граждан Советского Союза. Сам Дунин происходит из Татарбунарского района Одесской области, где жила его мама. Поэтому офицер страны-оккупанта попросил Кучму наведаться к его матери, и в случае необходимости помочь ей. Так, женщине якобы починили крышу дома.

Благодарность от Кучмы для Геннадия Дунина, фото "Гречка"

Сам Кучма рассказывал, что с 1996 года он каждый раз посещал могилу отца на День победы. В это время подтвердился факт гибели Даниила Кучмы в Новгородской области. Политик даже поручал скорее проводить мероприятия чествования ветеранов в этот день в Киеве, чтобы улететь на место захоронения отца. Тогда в Новоселице еще работал аэродром.

Леонид Кучма в селе Новоселицы в День победы, фото из сети

Могила, где похоронен отец Кучмы, являет собой скромную черную надгробную плиту. На ней написаны его данные, годы жизни и смерти, и есть небольшой черно-белый портрет. Также в этом месте похоронены и другие участники Второй мировой войны, так как это братская могила.

Место захоронения Даниила Кучмы в России, фото из сети

Даниил Кучма захоронен в братской могиле в России, фото: УНИАН

Кучма ежегодно посещал могилу отца, фото: УНИАН

Также Кучма ежегодно принимал участие в торжествах ко Дню победы в российском селе Новоселицы. Он делал это вместе с местными властями.

Кучма жмет руку ветерану войны, фото: УНИАН

Кучма возложил цветы на могилу своего отца, фото: УНИАН

Впрочем, в 2014 году политик впервые отказался ехать на могилу отца. Он объяснил это тем, что "будет чувствовать себя непонятно среди всех". В то же время политик направил поздравительную телеграмму губернатору Новгородской области. Вероятно, в дальнейшем Кучма не ездил на могилу отца из-за вооруженной агрессии России на Донбассе, а в последние годы — из-за полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила первого президента Украины Леонида Кравчука. Ему установили белый мраморный памятник.