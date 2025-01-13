Перевернуте дерево замість хреста: як виглядає могила Богдана Ступки в центрі Байкового

Актора не стало внаслідок серцевого нападу

Богдан Ступка — один із найвідоміших українських акторів театру та кіно, Народний артист СРСР та Герой України. Його творчість стала втіленням національної культури, а ім’я — символом акторської майстерності. Не стало артиста у 2012 році, що стало великою втратою для української естради. Стопами батька пішов і його син — Остап Ступка, який також присвятив себе акторській сфері.

Творчість Богдана Ступки вплинула на кілька поколінь акторів та глядачів, залишивши величезний внесок у культурну спадщину України. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила Богдана Ступки.

Від чого помер Богдан Ступка

Актор помер 22 липня 2012 року в Києві, у віці 70 років. Причиною смерті стали ускладнення, пов’язані з тривалою боротьбою із серйозними хворобами. Зокрема, Богдан Ступка страждав на рак кісток тривалий час. Безпосередньою причиною смерті став серцевий напад, який трапився на тлі загального ослаблення організму.

Артиста не стало у лікарні "Феофанія", де він проходив лікування. Смерть Богдана Ступки стала великою втратою для української культури.

Остап Ступка в останні роки життя. Фото: Вікіпедія

Де похований Богдан Ступка і як виглядає його могила

Богдан Ступка похований на Байковому кладовищі в Києві, одному з найвідоміших меморіальних кладовищ України, де спочивають багато видатних діячів культури, науки та політики. Могила актора розташована у центральній частині кладовища.

На могилі встановлено бронзовий пам'ятник у формі пня з гілками, який символізує перерваний життєвий шлях. Цей елемент передає ідею того, що творчість актора продовжує жити навіть після його смерті.

На могилі також є гранітна плита, на якій вигравірувані ім'я Богдана Ступки та роки його життя (1941–2012). Вона завжди оточена квітами, які приносять шанувальники, родичі та колеги актора. Це місце часто відвідують, щоб вшанувати його пам'ять.

На сцені театру Богдан Ступка зіграв десятки яскравих ролей, зокрема Тараса Бульбу, Мефістофеля, Івана Мазепу та інших, які стали зразками акторської майстерності. Він знявся у понад 100 фільмах, здобувши визнання як в Україні, так і за її межами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Миколи Мозгового. На пам’ятнику співак постає у вигляді Гуллівера.