Готуються до інших воєн? У ЗСУ висловилися про цілі Північної Кореї на фронті

Пхеньян, мабуть, має певні інтереси у війні Росії проти України

Війська Північної Кореї зазнають втрат на російсько-українській війні, а її солдати та офіцери потрапляють у полон. Водночас у Пхеньяні, мабуть, готуються до інших збройних конфліктів, а війна Росії з Україною може дати їм бойовий досвід.

На цьому наголосив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко, повідомляє "Укрінформ". За його словами, те, що нині північні корейці мають низький рівень підготовки, — хороша ознака для української армії. З іншого боку, згодом військові КНДР все ж таки навчаться воювати, нехай ціною життів своїх солдатів і офіцерів.

"Ті з них, хто виживе, передадуть свій досвід іншим своїм військовим", — заявив Тимочко.

Нагадаємо, у суботу, 11 січня, стало відомо про те, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. Вони були поранені на полі бою в Курській області Росії, але вижили їм надали необхідну допомогу, передбачену Женевськими конвенціями. Після цього їх доправили до Києва для проведення першочергових слідчих заходів.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців із КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Ина – витягнути фронт загалом.