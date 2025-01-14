Не за радянськими підручниками. У чому особливості фортифікацій РФ

Командир 3 ОШБр розповів про тактику росіян і їхні фортифікації

Російська армія в Україні воює за тактикою приватної військової компанії "Вагнер", але свої фортифікації будує не за радянськими підручниками, на відміну від України.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING заявив командир 3-ї Окремої штурмової бригади Андрій Білецький. За його словами, росіяни вирішили скористатися тактикою німецьких штурмовиків, відому ще з часів Першої світової війни. Цю тактику потім скопіювали і запровадили в своїх арміях майже всі тогочасні країни Європи: суть її — в прориві на вузьких ділянках фронту.

Але на відміну від кайзерівської Німеччини, де в штурмовики брали "найкращих з найкращих", нинішня Росія відправляє на штурми "найкращих з найгірших", каже Білецький.

При цьому росіяни користуються тим, що в України на деяких ділянках фронту обмаль піхоти. Водночас в питаннях фортифікацій ЗСУ є чому повчитися в росіян, зазначив Білецький.

"Якщо подивитися на зйомки, ну там, десь є друга лінія, третя лінія, ви не побачите оцієї лінії оборони, як Україна зараз робить фортифікації за радянськими підручниками. У них точкова фортифікація, тобто це окремі ланки, фактично, стрілецькі", — каже командир 3-ї ОШБр.

Зараз росіяни, фактично, роблять ставку на відсутність великих укриттів, великих перекритих траншей і ходів сполучень. Замість цього вони будують індивідуальні позиції з можливістю їхнього маскування, зазначив Білецький.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українські військові побоюються ходити у формі містами через ставлення суспільства до працівників ТЦК. Про це заявив командир 3-ї Окремої штурмової бригади Андрій Білецький.