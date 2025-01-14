Не по советским учебникам. В чем особенности фортификаций РФ

Командир 3 ОШБр рассказал о тактике россиян и их фортификациях

Российская армия в Украине сражается по тактике частной военной компании "Вагнер", но свои фортификации строит не по советским учебникам, в отличие от Украины.

Об этом в интервью YouTube-каналу PRESSING заявил командир 3-й Отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий. По его словам, россияне решили воспользоваться тактикой немецких штурмовиков, известной еще со времен Первой мировой войны. Эту тактику потом скопировали и ввели в своих армиях почти все тогдашние страны Европы: суть ее — в прорыве на узких участках фронта.

Но в отличие от кайзеровской Германии, где в штурмовики брали "лучших из лучших", нынешняя Россия отправляет на штурмы "лучших из худших", говорит Билецкий.

При этом россияне пользуются тем, что у Украины на некоторых участках фронта мало пехоты. В то же время в вопросах фортификаций ВСУ есть чему поучиться у россиян, отметил Билецкий.

"Если посмотреть на съемки, ну там, где-то есть вторая линия, третья линия, вы не увидите этой линии обороны, как Украина сейчас делает фортификации по советским учебникам. У них точечная фортификация, то есть, это отдельные ячейки, фактически стрелковые", — говорит командир 3-й ОШБр.

Сейчас россияне фактически делают ставку на отсутствие больших укрытий, больших перекрытых траншей и ходов сообщений. Вместо этого они строят индивидуальные позиции с возможностью их маскировки, отметил Билецкий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинские военные опасаются ходить в форме по городам из-за отношения общества к работникам ТЦК. Об этом заявил командир 3-й Отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.