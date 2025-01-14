Уверены в безнаказанности. Журналисты выяснили новые подробности о мажорах, которые останавливали движение в Киеве

Украинцам, похоже, стоит задуматься над судьбой подрастающего поколения

В Украине не днях произошел скандал с компанией несовершеннолетних парней: они перекрывали движение в центре Киева, чтобы "покурить", а также не брезговали слушать российского исполнителя Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman.

Журналисты Bihus.Info рассказали о них в своем материале. Среди фигурантов скандала были сын нардепа от "Оппозиционной платформы — за жизнь" (ОПЗЖ) Дмитрия Исаенко, а также Николай Цимидан, сын экс-главы Лимана Донецкой области Петра Цимидана и сын бизнесмена Вячеслава Юткина Антон.

По данным журналистов, Петр Цимидан скрывал российских оккупантов в своем отеле в 2014 году, а Вячеслав Юткин владеет имуществом в Крыму и имеет связи с российскими оккупантами.

Как отмечают журналисты, поведение этих ребят, которое они продемонстрировали за последнее время, является "калькой" нынешних российских блогеров и музыкальных исполнителей, вроде Тимати, Птахи, Моргенштерна и прочих. Это поведение сопровождается наглым отношением и презрением к обществу, в котором они живут, а также стремлением "порешать" все с помощью денег или "богатых" родственников.

"Такое поведение – результат культа безнаказанности, который они унаследовали от своих родителей. Если полиция и общество будут толерантно относиться к подобному, мы еще не раз увидим, как кто-то топчет флаг, называет украинцев тупыми и горланит напоказ русские песни", — говорится в материале Bihus.Info.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 8 января, в центре Киева произошла драка между двумя молодыми людьми, из задержали стражи порядка. У одного из задержанных обнаружили пистолет.