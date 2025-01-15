Путин воспримет уступки как слабость: американский политолог объяснил позицию Трампа по Украине

Реальность заставит президента США пересмотреть свои взгляды

Избранный президент США Дональд Трамп и приближенный к нему миллиардер Илон Маск, возглавящий "Департамент правительственной эффективности" в новой американской администрации, не слишком заинтересованы в реальной победе Украины над Россией и деоккупации наших территорий.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский эксперт по международной политике и военным вопросам, аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский. Он объяснил свое скептическое отношение к намерениям Трампа и Маска.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Принудить Путина к переговорам могут 5 шагов Запада, интервью с Яном Бжезинским".

Американский политолог напомнил слова Трампа, который считает, что Украина спровоцировала войну, пытаясь присоединиться к НАТО.

— Он также говорит, что это европейская проблема, а не американская. Трамп часто заявляет, что боится, что эта война может привести к ядерному конфликту, и его больше, чем Байдена, пугает угроза России. Его главная цель — это окончание человеческих страданий, вызванных этой войной. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить долговременный мир в Европе, — отмечает Бжезинский.

Он предположил, что, когда Трамп вернется к работе в Белом доме, реальность заставит его пересмотреть свою позицию и признать, что важно, чтобы Запад помог Украине выиграть войну.

— Победа Украины отвечала бы его стремлению предотвратить большую войну с участием американских войск и поддержанию политики мира через силу. Любые уступки Путину вроде Чемберлена (премьер Великобритании в 1938 году пошел на уступки Гитлеру и позволил Германии оккупировать Чехию, но не предотвратил Вторую мировую войну. — Ред.) в первые сто дней нового срока Трампа будут восприниматься как слабость, — подытожил американский аналитик.

Напомним, кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет объяснил, покинут ли США Украину после прихода Дональда Трампа к власти.