Зеленський підписав закон про військовий облік 17-річних українців

Документ також регулює ще кілька питань

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4197-IХ (законопроект 12076), згідно з яким хлопці, яким протягом року виповнюється 17 років і які перебувають закордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно. Також закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ (самовільне залишення частини), та які добровільно прибули до військових частин.

Про підписання президентом закону № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки" повідомляється на сайті Верховної Ради. 17-річні за кордоном зможуть стати на військовий облік за допомогою електронного кабінету.

Крім того, документ передбачає, що перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни мають проходити медичний огляд. В ньому також визначено, що жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Законом також до 1 березня продовжується можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, проте добровільно явилися до військових частин. В цьому випадку командир має не пізніше 72 годин продовжити військову службу, дію контракту, а також поновити виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Як повідомляв "Телеграф", в останній день 2024 року Зеленський підписав законопроєкт №12104, який дає право на відстрочку від мобілізації деяким українцям. Зокрема йдеться про українців, які були у російському полоні і повернулися додому та людей, чиї рідні та близькі загинули чи зникли безвісти під час російсько-української війни.