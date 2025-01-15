Зеленский подписал закон о военном учете 17-летних украинцев

Документ также регулирует еще несколько вопросов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4197-IХ (законопроект 12076), согласно которому парни, которым в течение года исполняется 17 лет и они находятся за границей, смогут стать на военный учет дистанционно. Также закон продолжает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СОЧ (самовольное оставление части) и добровольно прибывших в воинские части.

О подписании президентом закона № 4197-ІХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки" сообщается на сайте Верховной Рады. 17-летние за границей смогут встать на военный учет с помощью электронного кабинета.

Кроме того, документ предусматривает, что перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане должны проходить медицинский осмотр. В нем также определено, что женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на военный учет призывников добровольно.

Законом также до 1 марта продолжается возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СОЧ, однако добровольно явившихся в воинские части. В этом случае командир должен не позднее 72 часов продлить военную службу, действие контракта, а также возобновить выплату денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Как сообщал "Телеграф", в последний день 2024 года Зеленский подписал законопроект №12104, дающий право на отсрочку от мобилизации некоторым украинцам. В частности, речь идет об украинцах, которые были в российском плену и вернулись домой, и людях, чьи родные и близкие погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны.