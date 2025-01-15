Создал музыку к треку "Голубой вагон": где похоронен автор детских песен Шаинский, родившийся в Киеве

Композитор прославился написанием музыки к детским песням

Владимир Шаинский – советский композитор украинского происхождения, автор песен, пианист, педагог. Он запомнился созданием музыки к мультфильмам о Чебурашке и Крокодиле Гене. Музыкант скончался в 93 года после продолжительной болезни. Ранее мы рассказывали, что известно о месте захоронения известного актера Леонида Быкова.

Какова была карьера известного музыканта и где его похоронили — расскажет "Телеграф".

Владимир Шаинский — что известно

Будущий композитор родился в Киеве в 1925 году в семье евреев. Учился в музыкальной школе по классу скрипки в столице, но потом семья перебралась в Ташкент из-за Второй мировой войны. Там он продолжил создавать музыку.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет. Некоторое время работал в оркестре Леонида Утесова, преподавал игру на скрипке и был музыкальным руководителем разных коллективов.

Так Владимир Шаинский писал музыку

Владимир Шаинский играл на фортепиано

Позже Шаинский поступил на композиторский факультет в Азербайджанскую консерваторию. В 60-х годах прошлого столетия создал первый струнный квартет, а вскоре — и симфонию.

Владимир Шаинский исполняет произведение на фортепиано

А в 70-х композитор пришел на студию "Мелодия" и предложил песню к мультфильму "Антошка". С тех пор карьера Шаинского двигалась вверх. Он создал музыку к композициям "Голубой вагон" и "Учат в школе", которые стали популярны на весь Советский Союз.

Песня "Антошка"

Песня "Голубой вагон"

Песня "Учат в школе"

Также в творчестве Шаинского есть музыка к трекам "А он мне нравится", "Когда цвели сады", "Травы-травы", "Не плачь, девчонка". Он создал музыкальное сопровождение к фильмам "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Анискин и Фантомас", "Пока бьют часы". Но больше всего композитор прославился благодаря песням к мультфильмам. Речь идет о музыке к композициям "Песенка мамонтенка", "Песенка Чебурашки", "Облака" и "Улыбка".

"Песенка мамонтенка"

"Песенка Чебурашки"

"Улыбка"

Шаинский входил во "Всероссийскую политическую партию народа", баллотируясь в Государственную думу. Он работал в России до 2000 года, а затем некоторое время жил в Израиле. В 2004 году композитор перебрался в Калифорнию. Впоследствии мужчина заболел раком мочевого пузыря, из-за чего перенес несколько операций.

Шаинский в зрелом возрасте

Владимир Шаинский — могила

Композитор скончался в 2017 году, когда ему было 93. Это произошло в больнице Сан-Диего в США. Сначала Шаинского должны были похоронить в Америке, но родные договорились с российскими властями о погребении в Москве. Так, с музыкантом простились в Московском доме композиторов. Провести в последний путь композитора пришли родные, близкие, коллеги и поклонники его творчества.

Коллеги клали цветы на гроб Шаинского

Родные у гроба Шаинского

Похороны Владимира Шаинского

Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Это произошло через месяц после его смерти, поскольку тело транспортировали из США. Композитору не устанавливали крест, ведь он был евреем. Могила долгое время выглядела скромно, лишь сопровождалась венками и цветами. Также там была табличка с данными музыканта и небольшой портрет.

Так выглядела некоторое время могила Шаинского

Табличка на могиле Шаинского

Родные Шаинского не имели средств на открытие памятника. С этим помогла певица Алла Пугачева, выделившая 2 миллиона рублей на мемориал композитору. Так, в 2021 году музыканту был установлен большой черно-белый рояль. На крышке к музыкальному инструменту отчеканили скрипичный ключ, написали его данные, а сбоку положили портрет композитора. Рояль разместили на черной надгробной плите.

На могиле Шаинского установили рояль

Большой черно-белый рояль на могиле Шаинского

На могилу Шаинского приносят живые цветы

На крышке рояля написали данные Шаинского

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известного украинского модельера Михаила Воронина. Благодаря своим изобретениям он вошел в Книгу рекордов Гиннеса.