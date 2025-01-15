Создал музыку к треку "Голубой вагон": где похоронен автор детских песен Шаинский, родившийся в Киеве
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Композитор прославился написанием музыки к детским песням
Владимир Шаинский – советский композитор украинского происхождения, автор песен, пианист, педагог. Он запомнился созданием музыки к мультфильмам о Чебурашке и Крокодиле Гене. Музыкант скончался в 93 года после продолжительной болезни. Ранее мы рассказывали, что известно о месте захоронения известного актера Леонида Быкова.
Какова была карьера известного музыканта и где его похоронили — расскажет "Телеграф".
Владимир Шаинский — что известно
Будущий композитор родился в Киеве в 1925 году в семье евреев. Учился в музыкальной школе по классу скрипки в столице, но потом семья перебралась в Ташкент из-за Второй мировой войны. Там он продолжил создавать музыку.
В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет. Некоторое время работал в оркестре Леонида Утесова, преподавал игру на скрипке и был музыкальным руководителем разных коллективов.
Позже Шаинский поступил на композиторский факультет в Азербайджанскую консерваторию. В 60-х годах прошлого столетия создал первый струнный квартет, а вскоре — и симфонию.
А в 70-х композитор пришел на студию "Мелодия" и предложил песню к мультфильму "Антошка". С тех пор карьера Шаинского двигалась вверх. Он создал музыку к композициям "Голубой вагон" и "Учат в школе", которые стали популярны на весь Советский Союз.
Также в творчестве Шаинского есть музыка к трекам "А он мне нравится", "Когда цвели сады", "Травы-травы", "Не плачь, девчонка". Он создал музыкальное сопровождение к фильмам "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Анискин и Фантомас", "Пока бьют часы". Но больше всего композитор прославился благодаря песням к мультфильмам. Речь идет о музыке к композициям "Песенка мамонтенка", "Песенка Чебурашки", "Облака" и "Улыбка".
Шаинский входил во "Всероссийскую политическую партию народа", баллотируясь в Государственную думу. Он работал в России до 2000 года, а затем некоторое время жил в Израиле. В 2004 году композитор перебрался в Калифорнию. Впоследствии мужчина заболел раком мочевого пузыря, из-за чего перенес несколько операций.
Владимир Шаинский — могила
Композитор скончался в 2017 году, когда ему было 93. Это произошло в больнице Сан-Диего в США. Сначала Шаинского должны были похоронить в Америке, но родные договорились с российскими властями о погребении в Москве. Так, с музыкантом простились в Московском доме композиторов. Провести в последний путь композитора пришли родные, близкие, коллеги и поклонники его творчества.
Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Это произошло через месяц после его смерти, поскольку тело транспортировали из США. Композитору не устанавливали крест, ведь он был евреем. Могила долгое время выглядела скромно, лишь сопровождалась венками и цветами. Также там была табличка с данными музыканта и небольшой портрет.
Родные Шаинского не имели средств на открытие памятника. С этим помогла певица Алла Пугачева, выделившая 2 миллиона рублей на мемориал композитору. Так, в 2021 году музыканту был установлен большой черно-белый рояль. На крышке к музыкальному инструменту отчеканили скрипичный ключ, написали его данные, а сбоку положили портрет композитора. Рояль разместили на черной надгробной плите.
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