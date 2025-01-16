ВЛК обов'язкова не лише для служби? Чи дадуть бронь без висновку лікарів

На повістку чекати не обов'язково

Військово-лікарська комісія (ВЛК) стала обов'язковою не лише для визначення придатності до служби, а й для отримання бронювання. Зокрема, обмежено-придатні чоловіки, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, ризикують не отримати бронь від мобілізації.

За відмову від проходження медкомісії передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Про це пише BBC з посиланням на юристів та представників ТЦК.

Юристи наголошують, що військовозобов'язані можуть самостійно ініціювати проходження ВЛК, не чекаючи на повістку. У різних областях України ТЦК мають різні підходи до цього питання. Деякі надсилають повістки, інші рекомендують звертатися самостійно.

Особливо гостро питання стоїть для заброньованих працівників. Після 28 лютого підприємства мають заново підтвердити критичність для перебронювання співробітників. Якщо до цього часу військовозобов'язаний не пройде ВЛК, система "Дія" може не дозволити подати його кандидатуру на бронювання.

Представники ТЦК зазначають, що наразі невідомо, як саме реагуватиме система "Резерв+" на відсутність даних про проходження ВЛК після 5 лютого. Можливе автоматичне внесення позначки про порушення правил військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям, які повернуться з-за кордону, готові надати бронювання та роботу в оборонці. Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов.