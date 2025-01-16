ВВК обязательна не только для службы? Дадут ли бронь без заключения врачей

Повестки ждать не обязательно

Военно-врачебная комиссия (ВВК) стала обязательной не только для определения пригодности к службе, но и для получения бронирования. В частности, ограниченно-пригодные мужчины, которые не пройдут ВВК до 5 февраля, рискуют не получить брони от мобилизации.

За отказ от прохождения медкомиссии предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Об этом пишет BBC со ссылкой на юристов и представителей ТЦК.

Юристы подчеркивают, что военнообязанные могут самостоятельно инициировать прохождение ВВК, не дожидаясь повестки. В разных областях Украины ТЦК имеют разные подходы к этому вопросу. Некоторые посылают повестки, другие рекомендуют обращаться самостоятельно.

Особо остро вопрос стоит для забронированных работников. После 28 февраля предприятия должны вновь подтвердить критичность для перебронирования сотрудников. Если до этого времени военнообязанный не пройдет ВВК, система "Дія" может не разрешить подать его кандидатуру на бронирование.

Представители ТЦК отмечают, что пока неизвестно, как будет реагировать система "Резерв+" на отсутствие данных о прохождении ВВК после 5 февраля. Возможно автоматическое внесение отметки о нарушении правил военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам, которые вернутся из-за границы, готовы предоставить бронирование и работу в оборонке. Об этом рассказал министр национального единства Украины Алексей Чернышев.