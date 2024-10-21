Який вигляд мав перший київський супермаркет і чим він дивував покупців (фото)

Захоплююча подорож у минуле

У лютому 1976 року на Оболоні було відкрито перший "прототип" сучасних супермаркетів — "Універсам". Його будівля мала незвичайний вигляд, а сама концепція була запозичена у західних магазинів.

В універсамі було все — пластикові кошики, довгі ряди стелажів, і безліч полиць,заставлених березовим соком, консервами та зеленим горошком. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію появи першої "буржуазної" торгової точки у Києві.

"Універсам" на Оболоні мав площу 6 000 квадратних метрів і був побудований архітектором Будиловським.

На першому поверсі розташовувалися продуктовий та лікеро-горілчаний відділи, а на другому – галантерея, канцтовари, парфумерія, платівки та іграшки.

В "Універсамі" були всі атрибути сучасного супермаркету: і пластикові кошики, і персонал у брендованому одязі, і довгі ряди стелажів, заставлених всілякими товарами.

"Фішкою" нового магазину став стіл замовлень, де кожен бажаючий міг замовити доставку продуктів додому.

Покупці могли використовувати пластикові кошики або залізні візки, а також розплачуватись на касі за всі покупки одразу. Причому використовувати стали справжні касові апарати замість бухгалтерських рахунків.

Також "фішкою" перших супермаркетів став "дивовижний" стрічковий транспортер, який на виході збирав порожні кошики.

В "Універсамах" було представлено широкий асортимент продуктів та різноманітних товарів. У магазинах такого формату завжди було багатолюдно і кожен міг придбати саме те, що йому сподобалося.

Варто зазначити, що в "Універсамах" продавці були одягнені у фірмову уніформу з вишивкою та обов’язково носили бейдж у вигляді пластикового круглого значка.

Вже після розвалу СРСР, у 1990-ті, на зміну старим державним "Універсамам" прийшли зарубіжні, а згодом і були створені свої, але вже приватні.

Сьогодні знайти супермаркет у кожному з районів столиці можна буквально на кожному розі та такими торговими майданчиками нікого давно не здивуєш.

Нагадаємо, як виглядав і що пропонував легендарний київський магазин "Киянка". Тут покупцям пропонували широкий асортимент товарів — починаючи від шпалерного клею до побутової техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав перший McDonalds у Києві. Перший ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у столиці відкрився 24 травня 1997 року. Заклад розміщувався біля станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі. Саме цей ресторан швидкого харчування став не лише першим у Києві, а й першим у всій Україні.