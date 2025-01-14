Купив землі під особняк за кілька мішків зерна: як виглядає розкішний маєток Ющенка під Києвом

Політик має великий маєток неподалік від Києва з домашнім господарством

Віктор Ющенко увійшов в історію української політики, як президент, який ще на початку 2000-х брав євроатлантичний курс і відновлював національну історичну пам'ять. Політик зростав у скромному цегляному будинку, а під час своєї діяльності придбав землі під розкішний особняк.

"Телеграф" розповість, де розташований маєток третього президента і що про нього відомо.

Особняк Віктора Ющенка під Києвом

Маєток політика розташований у селищі Нові Безрадичі під Києвом. Площа земель сягає 3,5 гектарів, яка оточена триметровим каналом. Ющенко переїхав в цей особняк у 2014 році, а раніше він жив на державній дачі в Конча-Заспі.

Повідомляється, що політик придбав землі для будівництва маєтку, коли очолював Національний банк України. Це було у 1993-1999 роках. Подейкують, що тоді він купив 7 соток землі всього за кілька мішків зерна. Раніше будинок і територія були скромнішими, однак згодом провели будівництво, і все розширили.

Територія маєтку Віктора Ющенка з дрону, фото: "Страна.ua"

Дорога до будинку політика вкрита асфальтом, добре освітлюється, а також супроводжується відеоспостереженням. На повороті до маєтку можна побачити знаки, які забороняють туди рух.

Такий вигляд має територія володінь Ющенка, фото: "Страна.ua"

Володіння Ющенка передбачають теплицю, сад, бджолину ферму, столяру майстерню, хату-музей і вітряні млини. На території можна побачити багато дерев і кілька водойм, а також зону для барбекю з терасою.

Вітряний млин на території маєтку, фото "ТСН"

Водойма на території маєтку Ющенка, фото "ТСН"

Зона барбек'ю на території маєтку політика, фото "ТСН"

Усередині хати-музею можна побачити багато національних елементів. Зокрема, гуцульський одяг, глиняний посуд, рушники на стінах, розписані тарілки, фігурки з національними мотивами, бюсти видатних українських діячів, зокрема гетьмана Богдана Хмельницького.

Віктор Ющенко має хату-музей, фото "ТСН"

Хата-музей Ющенка має безліч національних деталей, фото "ТСН"

Такий вигляд має будинок Ющенка зсередини, фото "ТСН"

Фігурка Богдана Хмельницького у будинку Ющенка, фото "ТСН"

Як розповідали місцеві, Ющенко періодично відвідує маєток, доглядає за кіньми та садом. Однак достеменно невідомо, чи живе там політик після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Раніше "Телеграф" писав про покинуту резиденцію Віктора Ющенка у Карпатах. Зараз вона має занедбаний вигляд.