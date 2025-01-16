Роскошное имение в "украинском Стоунхендже": как выглядит дом олигарха Коломойского возле Днепра

Бизнесмен имеет огромное роскошное имение, которе охраняется

Олигарх Игорь Коломойский сейчас сидит в СИЗО по четырем подозрениям. Три из них касаются завладения средств ПриватБанка, а одна – заказного убийства. В то же время у бизнесмена есть роскошное имение возле родного Днепра.

"Телеграф" расскажет, что известно о доме олигарха, и как он выглядит.

Дом Коломойского возле Днепра

Олигарх Игорь Коломойский владеет особняком в селе Никольское-на-Днепре. Он расположен в 50 километрах от Днепра. Дом был построен на месте бывшего государственного пансионата и детского лагеря. В этом селе есть древнее славянское капище, поэтому его еще называют "украинским Стоунхенджем" через каменные глыбы.

Село, где имеет дом Коломойский, фото "Днепр TV"

Соседом Коломойского является его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Они построили комплекс на 10 гектарах земли. Владения предусматривают 13 объектов недвижимости, среди которых — четырехэтажные коттеджи, жилье для гостей, сауны, бассейны, спортивные залы. Также есть теннисные корты, футбольные поля и баскетбольные площадки. Имения находятся под охраной.

Так выглядит имение Игоря Коломойского, фото "Страна.ua"

Так выглядит имение Геннадия Боголюбова, фото "Страна.ua"

Недвижимость принадлежит ООО "Рикона ЛТД", которая зарегистрирована на оффшорные компании Коломойского и Боголюбова. Их дома очень похожи, поскольку их одинаково проектировали. В особняках есть несколько спален, санузлов, гостинные, кухни, бассейны и спортзалы.

Особняк Игоря Коломойского, фото "Информатор"

Возле дома расположен дебаркадер – береговая постройка на воде, где есть ресторан и номера для посетителей. Также олигарх позаботился о причале для моторной лодки. На территории имения насажены клумбы, газоны и деревья.

Особняк Коломойского, фото "Днепр TV"

Интересно, что работники Службы безопасности Украины почти час искали имение Коломойского для того, чтобы провести там обыски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк третьего президента Украины Виктора Ющенко возле Киева. На территории расположены дом-музей, ветряные мельницы и пчелиные фермы.