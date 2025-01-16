Колаборант вивіз із Херсона прах Потьомкіна: журналісти обдурили його та отримали фото

Артем Лагойський скинув компрометуючу фотографію, яку попросив нікому не показувати

Так званий міністр культури окупованої частини Херсонської області Артем Лагойський вивозив прах князя Потьомкіна-Таврійського з Херсона. Він особисто про це розповів.

Про це повідомляє журналістка The Kyiv Independent Євгенія Моторевська на своїй сторінці Facebook. Вона спілкувалася з Лагойським під виглядом продюсера російського телеканалу НТВ Людмили Алфьорової та отримала від нього відповідне фото та інформацію.

"Я вам зараз скину фотографію, але ви її нікому не показуйте. Губернатор проти, щоб це десь було", — каже "міністр культури" окупованої частини Херсонської області Артем Лагойський (колись херсонський блогер із псевдонімом "Бидло"). Він вважає, що спілкується із продюсером російського телеканалу НТВ. А насправді – зі мною”, – написала вона.

Фото: The Kyiv Independent (Євгенія Моторівська)

Журналістка опублікувала фотографію, яку їй надіслав Лагойський. На ній видно, що поруч з останками зображено його, священника, а також двох російських військових, один з яких — впливовий офіцер. Він обіймав високу посаду в окупаційних силах РФ і вплинув.

"Ця людина відповідала за вивезення цінностей з музеїв Херсона, накладала пломби на крадене й особисто відповідала за тубус зі скіфським та сарматським золотом з краєзнавчого музею. І ми його встановили. І не лише його", — пише журналістка.

Артем Лагойський — хто це

До початку повномасштабної війни колаборант жив у Херсоні та працював у Херсонському державному університеті на кафедрі економіки. Був завідувачем навчально-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін – історія, правознавство, громадянська освіта та етика – Херсонської академії безперервної освіти.

Також він вів свій YouTube-канал "Good Games Бидло" під псевдонімом "Бидло" — стримав онлайн-ігри. За словами користувачів мережі, поводився він на ефірах агресивно — ображав гравців і навіть нецензурно виражався у бік правоохоронців. До слова, була у нього і сторінка у забороненій соціальній мережі "Вконтакте".

Свою діяльність в інтернеті Лагойський припинив кілька років тому, набравши на YouTube 350 передплатників. Після окупації Херсона у 2022 році став співпрацювати з росіянами, увійшов до складу "президії Асамблеї народів Росії" та очолює відділення цієї незаконної організації на лівобережжі Херсонської області, куди втік після звільнення Херсона. На посаді "заступника міністра культури" в окупаційному мінкульті займався філармонією, бібліотеками та музеями в Херсоні.

СБУ повідомляла про підозру у колабораційній діяльності Артему Лагойському.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Росії вивезли український титан на суму понад 90 мільйонів гривень, який потім передали компаніям із військової сфери російської промисловості.