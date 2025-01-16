Коллаборант вывез из Херсона прах Потемкина: журналисты обманули его и получили фото

Артем Лагойский скинул компрометирующую фотографию, которую попросил никому не показывать

Так называемый министр культуры оккупированной части Херсонской области Артем Лагойский вывозил прах князя Потемкина-Таврического из Херсона. Он лично об этом рассказал.

Об этом сообщает журналистка The Kyiv Independent Евгения Моторевская на своей странице Facebook. Она общалась с Лагойским под видом продюсера российского телеканала НТВ Людмилы Алферовой и получила от него соответствующее фото и информацию.

"Я вам сейчас сброшу фотографию, но вы ее никому не показывайте. Губернатор против, чтобы это где-то было", — говорит "министр культуры" оккупированной части Херсонской области Артем Лагойский (когда-то херсонский блогер с псевдонимом "Быдло"). Он считает, что общается с продюсером российского телеканала НТВ. А на самом деле – со мной", – написала она.

Фото: The Kyiv Independent (Евгения Моторевская)

Журналистка опубликовала фотографию, которую ей послал Лагойский. На ней видно, что рядом с останками изображен он, священник, а также два российских военных, один из которых — влиятельный офицер. Он занимал высокую должность в оккупационных силах РФ и оказал значительное влияние.

"Этот человек отвечал за вывоз ценностей из музеев Херсона, накладывал пломбы на краденое и лично отвечал за тубус со скифским и сарматским золотом из краеведческого музея. И мы его установили. И не только его", — пишет журналистка.

Артем Лагойский — кто это

До начала полномасштабной войны коллаборант жил в Херсоне и работал в Херсонском государственном университете на кафедре экономики. Был заведующим учебно-методической лабораторией обществоведческих дисциплин — история, правоведение, гражданское образование и этика — Херсонской академии непрерывного образования.

Также он вел свой YouTube-канал "Good Games Быдло" под псевдонимом "Быдло" — стримил онлайн-игры. По словам пользователей сети, вел он себя на эфирах агрессивно — оскорблял игроков и даже нецензурно выражался в сторону правоохарнителей. К слову, была у него и страница в запрещенной социальной сети "Вконтакте".

Свою деятельность в интернете Лагойский прекратил несколько лет назад, набрав на YouTube 350 подписчиков. После оккупации Херсона в 2022 году стал сотрудничать с россиянами, вошел в состав "президиума Ассамблеи народов России" и возглавляет отделение этой незаконной организации на левобережье Херсонской области, куда сбежал после освобождения Херсона. На посту "замминистра культуры" в оккупационном минкульте занимался филармонией, библиотеками и музеями в Херсоне.

СБУ сообщала о подозрении в коллаборационной деятельности Артему Лагойскому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Россию вывезли украинский титан на сумму более 90 миллионов гривен, который затем передали компаниям из военной сферы российской промышленности.