Чи дійсно Україна не імпортує товари з Росії та Білорусі (інфографіка)

У 2023-2024 роках експорт до країн-агресорів повністю припинився

Центр досліджень фіскальної політики створив інтерактивний дашборд, який розкриває деталі експортно-імпортних операцій із країнами-агресорами, починаючи з 2021 року. Суми та обсяги вражають, адже найбільше у 2021-2024 роках імпортувалися мінеральні палива та нафта, які значно випереджають інші категорії товарів. На другому місці — добрива, далі йдуть пластмаси й полімерні матеріали, а також транспорт та транспортне обладнання.

Про це повідомляє Телеграм-канал Центру дослідження фіскальної політики. Фахівці зазначили, що інформацію для дашборду зібрали з порталу відкритих даних www.data.gov.ua, який наповнюється відповідно до постанови Кабміну.

"Логіка полягає в тому, щоб надати зручний інструмент усім дослідникам, в тому числі журналістам, з допомогою якого можна відстежувати, куди і який товар заходив, які податки сплачені, і перевірити, чи дійсно всі дотримуються заборони", — пояснив керівник Центру досліджень фіскальної політики Віктор Мазярчук.

Що показує дашборд

У 2021-2024 роках (дані за 2024 рік охоплюють лише січень) найбільше імпортувалися мінеральні палива та нафта, які значно випереджають інші категорії товарів. На другому місці — добрива, далі йдуть пластмаси й полімерні матеріали, а також транспорт та транспортне обладнання.

Експортувалися у 2021 та 2022 роках році чорні метали, органічні сполуки, але показник становив 10% від попередніх років. У 2023-2024 роках експорт до країн-агресорів повністю припинився.

Інформація за всі роки

Інформація за січень 2024 року

Ценр дослідження фіскальної політики пише, що країни, які виступають посередниками для імпорту — Німеччина, Велика Британія.

Дашборд також показує, як змінювались обсяги торгівлі: якщо у 2021 році імпорт становив понад 11 млрд дол. США, то у 2022 — вже 5,8 млрд дол. США, а у 2023 — 24,4 млн дол. США.

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