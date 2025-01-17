Действительно ли Украина не импортирует товары из России и Белоруси (инфографика)

В 2023-2024 годах экспорт в страны-агрессоры полностью прекратился

Центр исследований фискальной политики создал интерактивный дашборд, раскрывающий детали экспортно-импортных операций со странами-агрессорами, начиная с 2021 года. Суммы и объемы впечатляют, ведь больше всего в 2021-2024 годах импортировались минеральные топлива и нефть, значительно опережающие другие категории товаров. На втором месте — удобрения, затем идут пластмассы и полимерные материалы, а также транспорт и транспортное оборудование.

Об этом сообщает Телеграм-канал Центра исследования фискальной политики. Специалисты отметили, что информацию для дашборда собрали с портала открытых данных www.data.gov.ua, наполняемого в соответствии с постановлением Кабмина.

"Логика состоит в том, чтобы предоставить удобный инструмент всем исследователям, в том числе журналистам, с помощью которого можно отслеживать, куда и какой товар заходил, какие налоги уплачены, и проверить, действительно ли все соблюдают запрет", — пояснил руководитель Центра исследований фискальной политики Виктор Мазярчук.

Что показывает дашборд

В 2021-2024 годах (данные за 2024 год охватывают только январь) больше всего импортировались минеральные топлива и нефть, значительно опережающие другие категории товаров. На втором месте — удобрения, затем идут пластмассы и полимерные материалы, а также транспорт и транспортное оборудование.

Экспортировались в 2021 и 2022 годах черные металлы, органические соединения, но показатель составил 10% от предыдущих лет. В 2023-2024 годах экспорт в страны-агрессоры полностью прекратился.

Информация за все годы

Информация за январь 2024 года

Центр исследования фискальной политики пишет, что страны, выступающие посредниками для импорта – Германия, Великобритания.

Дашборд также показывает, как изменялись объемы торговли: если в 2021 году и импорт составил более 11 млрд дол. США, то в 2022 – уже 5,8 млрд дол. США, а в 2023 – 24,4 млн дол. США.

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