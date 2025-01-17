Роботу дропів в Україні прикриють? У Нацполіції розповіли про новий закон

Близько 70% шахрайств в Україні скоюються із залученням дропів

В Україні створять окремий реєстр для дропів, людей, які за гроші віддали свої персональні дані чи банківські рахунки в користування іншим людям. Вони нестимуть відповідальність за свої незаконні дії.

Про це розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, передає УНН. Зазначається, що в Україні наразі діяльність дропів ніяк не регулюється, а в більшості країн світу — це адміністративна чи кримінальна відповідальність.

За словами Вигівського, торік поліції вдалося зменшити кількість шахрайств та звернень громадян майже на 36 тисяч.

"Ми вжили ряд дієвих заходів, в тому числі спільно з НБУ через відповідну програму, щоб блокування карток відбувалося в перші години, коли у потерпілої особи знімаються кошти. Завдяки цьому нам вдалося збити цей вал спільно з Національним банком. Повертаючись до дропів, то можу сказати, що близько 70% шахрайств, які вчиняються зараз в Україні йдуть із залученням дропів", — повідомив голова Нацполіції.

Нацполіція вже підготувала відповідний законопроект щодо відповідальності дропів. Його, за словами Вигівського, ще розглядають.

"Дуже часто ці дропи передають картки іншим людям і не розуміють, хто їх буде використовувати. Тому, зараз поліція з банками взаємодіє та обмінюється інформацією. Ми хочемо на окремій платформі акумулювати дані цих дропів, тобто зробити такий реєстр. Для того, щоб одразу, коли відбулась якась подія, можна було максимально оперативно це блокувати, адже кількість дропів постійно зростає", — наголосив голова Нацполіції.

Додамо, що дропи — це люди, які за грошову винагороду надають третім особам, зокрема шахраям і наркоторговцям, у користування свої платіжні засоби, банківські рахунки і навіть криптогаманці.

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