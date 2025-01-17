Работу дропов в Украине прикроют? В Нацполиции рассказали о новом законе

Около 70% мошенничеств в Украине совершаются с привлечением дропов

В Украине будет создан отдельный реестр для дропов, людей, которые за деньги отдали свои персональные данные или банковские счета в пользование другим людям. Они будут нести ответственность за свои незаконные действия.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский, передает УНН. Отмечается, что в Украине сейчас деятельность дропов никак не регулируется, а в большинстве стран мира — это административная или уголовная ответственность.

По словам Выговского, в прошлом году полиции удалось снизить количество мошенничеств и обращений граждан почти на 36 тысяч.

"Мы приняли ряд действенных мер, в том числе совместно с НБУ через соответствующую программу, чтобы блокировка карт происходила в первые часы, когда у потерпевшего снимаются средства. Благодаря этому нам удалось сбить этот вал совместно с Национальным банком. Возвращаясь к дропам, то могу сказать, что около 70% мошенничеств, которые совершаются сейчас в Украине, идут с привлечением дропов", — сообщил глава Нацполиция.

Нацполиция уже подготовила соответствующий законопроект об ответственности дропов. Его, по словам Выговского, еще рассматривают.

"Очень часто эти дропы передают карточки другим людям и не понимают, кто их будет использовать. Поэтому сейчас полиция с банками взаимодействует и обменивается информацией. Мы хотим на отдельной платформе аккумулировать данные этих дроп, то есть сделать такой реестр. Для того чтобы сразу, когда произошло какое-то событие, можно было максимально оперативно это блокировать, ведь количество дропов постоянно растет", — подчеркнул председатель Нацполиция.

Добавим, что дропы — это люди, которые за денежное вознаграждение предоставляются третьим лицам, в частности мошенникам и наркоторговцам, в пользование своими платежными средствами, банковскими счетами и даже криптокошельками.

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