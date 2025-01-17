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В Запорожье секс-шоп ищет сотрудников: студенты могут крупно подзаработать

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
В Запорожье секс-шоп открыл вакансию Новость обновлена 17 января 2025, 17:21
В Запорожье секс-шоп открыл вакансию. Фото Коллаж "Телеграфа"

К кандидату есть несколько требований

В Запорожье предлагают вакансию продавца-консультанта в секс-шопе, которая, в том числе, доступна и для студентов. В месяц сотруднику обещают платить от 35 до 50 тысяч гривен.

Соответствующая информация была опубликована на платформе онлайн-объявлений. Работодатель указал, что кандидата на это место готовы рассмотреть даже без опыта работы.

В объявлении указано, что магазин расположен в Шевченковском районе городе. График работы будет гибким.

Основные требования к кандидату:

  • Вежливость, тактичность и умение работать с разными клиентами.
  • Грамотная речь и доброжелательность.
  • Готовность обучаться и освоить специфику ассортимента.
  • Опыт работы в розничной торговле приветствуется, но не обязателен.

Что входит в обязанности:

  • Консультирование клиентов по ассортименту магазина.
  • Помощь в подборе продукции в соответствии с запросами клиентов.
  • Информирование о характеристиках, особенностях использования и уходе за товарами.
  • Работа с кассой (наличный и безналичный расчет).
  • Выкладка товаров и поддержание порядка в торговом зале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую работу украинцы чаще всего искали в 2024 году. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть.

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