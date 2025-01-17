В Запорожье секс-шоп ищет сотрудников: студенты могут крупно подзаработать
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К кандидату есть несколько требований
В Запорожье предлагают вакансию продавца-консультанта в секс-шопе, которая, в том числе, доступна и для студентов. В месяц сотруднику обещают платить от 35 до 50 тысяч гривен.
Соответствующая информация была опубликована на платформе онлайн-объявлений. Работодатель указал, что кандидата на это место готовы рассмотреть даже без опыта работы.
В объявлении указано, что магазин расположен в Шевченковском районе городе. График работы будет гибким.
Основные требования к кандидату:
- Вежливость, тактичность и умение работать с разными клиентами.
- Грамотная речь и доброжелательность.
- Готовность обучаться и освоить специфику ассортимента.
- Опыт работы в розничной торговле приветствуется, но не обязателен.
Что входит в обязанности:
- Консультирование клиентов по ассортименту магазина.
- Помощь в подборе продукции в соответствии с запросами клиентов.
- Информирование о характеристиках, особенностях использования и уходе за товарами.
- Работа с кассой (наличный и безналичный расчет).
- Выкладка товаров и поддержание порядка в торговом зале.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую работу украинцы чаще всего искали в 2024 году. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть.