В Запорожье секс-шоп ищет сотрудников: студенты могут крупно подзаработать

К кандидату есть несколько требований

В Запорожье предлагают вакансию продавца-консультанта в секс-шопе, которая, в том числе, доступна и для студентов. В месяц сотруднику обещают платить от 35 до 50 тысяч гривен.

Соответствующая информация была опубликована на платформе онлайн-объявлений. Работодатель указал, что кандидата на это место готовы рассмотреть даже без опыта работы.

В объявлении указано, что магазин расположен в Шевченковском районе городе. График работы будет гибким.

Основные требования к кандидату:

Вежливость, тактичность и умение работать с разными клиентами.

Грамотная речь и доброжелательность.

Готовность обучаться и освоить специфику ассортимента.

Опыт работы в розничной торговле приветствуется, но не обязателен.

Что входит в обязанности:

Консультирование клиентов по ассортименту магазина.

Помощь в подборе продукции в соответствии с запросами клиентов.

Информирование о характеристиках, особенностях использования и уходе за товарами.

Работа с кассой (наличный и безналичный расчет).

Выкладка товаров и поддержание порядка в торговом зале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую работу украинцы чаще всего искали в 2024 году. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть.