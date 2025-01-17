Гарний додаток до пенсії. Пенсіонерам пропонують роботу з можливістю виїзду за кордон та зручним графіком

Є можливість працювати у власному, чи сусідньому районі

В Україні відкрито чимало вакансій для пенсіонерів. Літні люди, які мають здоров'я та бажання, можуть заробити прибавку до пенсії. Наприклад, у Дніпрі шукають клінерів (прибиральників) — на роботу готові взяти пенсіонера, студента, людину з інвалідністю.

Відповідну пропозицію розміщено на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець обіцяє заробітну плату від 18 000 до 26 400 плюс бонуси. Робота можлива як на умовах повної, так і неповної зайнятості.

На роботу потрібні відповідальні, уважні, чесні, самостійні та сміливі люди. Також треба мати бажання вчитися та розвиватися.

Зі свого боку компанія пропонує зарплату від 900 до 1200 грн на день. Також роботодавець оплачує проїзд, за якісну роботу також співробітники отримують чайові від клієнтів. Є можливість працювати у власному, чи сусідньому районі.

Робота дає змогу швидкого зростання: від клінера до бригадира, або офісної посади. Також є варіант працювати в Чехії та інших країнах ЄС. Тим, хто не має досвіду на такій роботі, пропонують навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав про п'ять головних вакансій, які найчастіше шукали українці у 2024 році. Також є й такі, на які знайти працівників було найважче.