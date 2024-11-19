В Україні засудили модель OnlyFans. Чи сяде вона до в'язниці

Їй заборонили обіймати певні посади

Жительку Сокальського району Львівської області засудили за розповсюдження порнографічних матеріалів на платформі OnlyFans, оскільки поширення такого контенту в Україні заборонено. Шевченківський суд Львова присудив їй покарання у вигляді 1 року іспитового строку.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зазначається, що вона через соціальні мережі запрошувала на свій акаунт в OnlyFans, де з березня 2022 року по лютий 2024 року опублікувала понад 80 фото.

"Діючи умисно, з корисливих мотивів, зареєструвавшись в соціальній мережі Instagram, під час спілкування з користувачами мережі Інтернет пропонувала доступ до вебсайту OnlyFans, доступ до якого платний, де виклала створене нею попередньо фотозображення, що, згідно з висновком експерта, належить до продукції порнографічного характеру", — йдеться у вироку.

Обвинувачена визнала свою провину та уклала угоду про визнання винуватості. Між нею та прокурором було підписано угоду.

Суд присудив жінці остаточне покарання у виді позбавленні волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з ІТ-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов'язана з поширенням інформації порнографічного або інтимного характеру на вебресурсах строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України обвинувачену звільнили від відбування основного покарання з випробуванням та призначили їй іспитовий строк терміном на 1 рік.

У жінки на користь держави вилучили телефон iPhone. Також з обвинуваченої постановили стягнути витрати за проведення експертиз в сумі 13 631 грн.

Нагадаємо, 11 листопада депутати зареєстрували у Верховній Раді доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно. Документ пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу про зберігання та розповсюдження інтимних фото та відео.