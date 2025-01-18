Не сдал экзамен по военной подготовке в вузе. Отчислят ли за это, рассказали в Минобороны

Новый предмет появится уже осенью 2025 года

Студентов могут отчислять из высших учебных заведений, если они отказались или не сдали экзамен по базовой военной подготовке. Она обязательна для студентов-мужчин.

Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник. По его словам, военная подготовка появится во всех вузах Украины уже осенью 2025 года и будет состоять из 300 часов теоретических и практических занятий.

"Если студенты не сдали экзамен или сдали на неудовлетворительную оценку по базовой общей военной подготовке (БОВП), их отчислят из учебного заведения", — подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что обучение в вузах Украины без БОВП невозможно. Это обязательный предмет для всех студентов-мужчин.

В то же время на вопрос корреспондента, есть ли служба в ВСУ для прошедших БОВП в вузах добровольной, заместитель точного ответа не дал. Он подчеркнул, что эта подготовка будет полезна всем студентам и научит их основным навыкам военного дела.

Заметим, что по постановлению правительства №734 разрешено отчислять из университетов студентов-мужчин, признанных пригодными к военной службе, если они отказываются проходить базовую общевоенную подготовку.

"Отказ студента мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования", — говорится в пункте 15 постановления Кабмина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие студенты не получат отсрочку в 2025 году.