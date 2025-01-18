Укр

Не сдал экзамен по военной подготовке в вузе. Отчислят ли за это, рассказали в Минобороны

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Студентов будут отчислять из вузов за не сданный экзамен по военной подготовке Новость обновлена 18 января 2025, 17:06
Студентов будут отчислять из вузов за не сданный экзамен по военной подготовке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый предмет появится уже осенью 2025 года

Студентов могут отчислять из высших учебных заведений, если они отказались или не сдали экзамен по базовой военной подготовке. Она обязательна для студентов-мужчин.

Об этом заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник. По его словам, военная подготовка появится во всех вузах Украины уже осенью 2025 года и будет состоять из 300 часов теоретических и практических занятий.

"Если студенты не сдали экзамен или сдали на неудовлетворительную оценку по базовой общей военной подготовке (БОВП), их отчислят из учебного заведения", — подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что обучение в вузах Украины без БОВП невозможно. Это обязательный предмет для всех студентов-мужчин.

В то же время на вопрос корреспондента, есть ли служба в ВСУ для прошедших БОВП в вузах добровольной, заместитель точного ответа не дал. Он подчеркнул, что эта подготовка будет полезна всем студентам и научит их основным навыкам военного дела.

Заметим, что по постановлению правительства №734 разрешено отчислять из университетов студентов-мужчин, признанных пригодными к военной службе, если они отказываются проходить базовую общевоенную подготовку.

"Отказ студента мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования", — говорится в пункте 15 постановления Кабмина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие студенты не получат отсрочку в 2025 году.

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