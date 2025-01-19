"Мій шок у шоці". Зумери зганьбилися з годинником у TikTok

Дехто навіть не знав, яка стрілка на годиннику, що означає

У TikTok завірусилось відео, на якому діти, підлітки та навіть деякі дорослі не можуть правильно назвати час за годинником зі стрілками. А ті, хто все ж називали його правильно, казали: "10:30 або 16:05".

Відповідне відео набрало у мережі майже 2 млн переглядів і понад 6 тисяч коментарів. Більшість людей шоковані від того, що молодь не знає звичайного механічного годинника.

На відео дівчина з величеньким годинником підходить до перехожих і питає, котра година зараз. Вона показує на камеру, який час виставлено, а люди називають свої версії. Більшість підлітків старшого віку не можуть вгадати час навіть приблизно, і з питання ведучої зрозуміло, що дехто навіть не знає, яка стрілка, що означає.

Дівчина підходить і до кількох дорослих, але і вони або не називають час правильно, або кажуть цифрами, на кшталт 17:15 тощо. Були серед опитаних і ті, хто відповів правильно, отримавши цукерки. І це виявились школярі, хоча і вони називали час цифрами.

Тобто з загальної кількості опитаних ніхто не сказав "напівшоста чи 5 хвилин по четвертій".

Водночас користувачі у мережі обурені, адже більшість дітей не змогла назвати час навіть приблизно. Особливо коментаторі зачепила жінка похилого віку, яка час назвала цифрами. Хтось наголосив, що ситуація критична, адже діти вивчають це у школі, а по факту знань немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розлючена дівчина з бантиком ефектно розбила лобове скло автівки.