"Мой шок в шоке". Зумеры опозорились с часами в TikTok

Кое-кто даже не знал, какая стрелка на часах, что значит

В TikTok завирусилось видео, где дети, подростки и даже некоторые взрослые не могут правильно назвать время по часам со стрелками. А те, кто все же называли его правильно, говорили: "10:30 или 16:05".

Соответствующее видео набрало в сети около 2 млн просмотров и более 6 тысяч комментариев. Большинство людей в шоке от того, что молодежь не знает обычных механических часов.

На видео девушка с большими часами подходит к прохожим и спрашивает, сколько сейчас времени. Она показывает на камеру, какое время выставлено, а люди называют свои версии. Большинство подростков постарше не могут угадать время даже примерно, и по вопросу ведущей понятно, что некоторые даже не знают, какая стрелка, что значит.

Девушка подходит и к нескольким взрослым, но и они либо не называют время правильно, либо говорят цифрами, вроде 17:15. Были среди опрошенных и те, кто ответили правильно, они получили конфеты. И это оказались школьники, хотя они называли время цифрами.

То есть из общего числа опрошенных никто не сказал "пол шестого или 5 минут четвертого".

В то же время пользователи в сети возмущены, ведь большинство детей не смогло назвать время даже приблизительно. Особенно комментаторов задела пожилая женщина, которая время назвала цифрами. Кто подчеркнул, что ситуация критическая, ведь дети учат это в школе, а по факту знаний нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разъяренная девушка с бантиком эффектно разбила лобовое стекло автомобиля.