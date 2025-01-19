Тряхнуло несколько раз: в Украине произошло землетрясение (карта)

Зафиксировано несколько толчков и афтершоков

В воскресенье, 19 января, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,8 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в Ялтинском районе. Об этом написали российские СМИ со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Марину Бондарь.

"19 января 2025 года в 04 ч 59 мин (по Московскому времени) сейсмическими станциями Крыма зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп=9.1, магнитудой MSH=2.8. Эпицентр расположен в Ялтинском районе", – рассказала Бондарь.

Также сообщалось, что жители Ялты почувствовали толчок, и некоторые из них подпрыгивали с кроватей. Потом было ещё шесть толчков, так называемых "афтершоков". Директор института сейсмологии Юрий Вольфман пояснил, что тряхнуло даже не в море, а на самом побережье.

"У нас было шесть слабых афтершоков после основного толчка. Сейчас у нас еще одно землетрясение, по нему пока собираем информацию", – сообщила Бондарь.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Крыму мазут продолжает загрязнять побережье, поэтому в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате декабрьской аварии российских нефтяных танкеров обнаружили загрязнение на пляжах Любимовки и Орловки, расположенных западнее Севастополя.