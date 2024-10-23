В Україні стався землетрус: де і як його відчули (мапа)

Подібні поштовхи відносяться до категорії "відчутних"

На Чернівецькій області вдень 23 жовтня, приблизно о 18:08, зафіксовано землетрус. Поштовхи магнітудою в 3,1 бала відчувалися в приміщеннях як рух невеликої вантажівки.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю (ДЦСК) у соцмережі Facebook. Зазначається, що епіцентр знаходився в районі села Ломачинці у Дністровському районі, десь на глибині 3 кілометри.

"Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом — тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше — на верхніх поверхах", — сказано в повідомленні.

Востаннє землетрус у цьому районі стався 23 листопада минулого року, а сила поштовхів досягла 2 балів.

Як повідомлялося раніше, сейсмолог Олександр Кендзьор раніше розповідав "Телеграфу", що землетруси не є чимось незвичайним для України, а в південно-західних областях вони можуть бути набагато сильнішими і досягати 7 балів. При цьому він попереджав, що через це у Карпатах можуть прокинутися сплячі вулкани.