Поможет выжить на передовой: инструктор рассказал о привычке опытных военных

Есть привычки, которые помогут выжить на фронте

После попадания на фронт новобранцам необходимо выработать ряд привычек, которые увеличат его шансы на выживание. Одна из них сводится к тому, что не стоит бояться задавать вопросы.

Об этом рассказал инструктор взвода инструкторов 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ в интервью "Телеграфу": Как не погибнуть "на нуле" – "база" от инструктора штурмового полка Дмитрия Турьяна (видео)

"Важно не бояться задавать вопросы, даже глупые: своим побратимам, инструкторам, постоянно совершенствоваться, изучать и фокусироваться на задачах, которые ставит командование", — сказал он.

По его словам, на любой позиции есть свои "старожилы", которые провели там некоторое время. Эти военнослужащие наверняка знают такие нюансы, о которых новоприбывшие знать не могут. Поэтому стоит провести с ними некоторое время и узнать, к чему стоит быть готовыми.

"В любой оборонительной операции наших городов было много Робин Гудских налетов благодаря тому, что местные лучше знают позиции, им известно, в каком заборе есть дыра, где какой-то подземный лаз", — добавил Турьян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мобилизированным украинцам стоит взять с собой в учебный центр.