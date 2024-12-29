Без цього не обійтися: які речі брати мобілізованим чоловікам до навчального центру

Більшість речей видадуть в армії, але дещо краще взяти з собою

Оскільки мобілізація в Україні триває, то багатьом українським військовозобов’язаним доведеться провести якийсь час у центрах базової військової підготовки. Через це часто виникає питання про те, що туди треба брати.

Своїми порадами поділилися у Безпілотних силах. Там зазначили, що головним правилом має бути те, що всі речі мають поміститися в рюкзак на плечі об’ємом 40-50 літрів.

"Коли збираєшся в армію, все необхідне для проходження базової загальновійськової підготовки тобі видадуть, але деякі речі все ж таки краще взяти з собою", — йдеться у повідомленні.

Найголовнішими предметами є засоби гігієни – вони обов’язково мають бути персональними. Сюди входять зубна щітка з футляром, гребінець, рушник, антиперспірант, зубна паста, шампунь та мило, а також безпечна бритва.

Також корисно взяти з собою металевий посуд — миску, ложку та кухоль.

Одяг переважно видають, але 2-3 пари спідньої білизни, кілька пар трекінгових антибактеріальних шкарпеток та футболки зайвими не будуть.

На БЗВП доведеться робити багато записів, а тому треба взяти кулькову ручку чорного кольору, олівець та кілька записників.

Рекомендується подбати про теплі речі, проте ковдру брати з собою не варто, адже вона не поміститься у рюкзак.

Треба подбати також про наявність ліків, особливо якщо є хвороби, які потребують особливих препаратів. Навіть якщо таких немає, то все одно візьміть бинти, пластирі від мозолів, протигрибкові спреї для ніг, засоби від комарів/кліщів, знеболювальні таблетки.

Гумові капці та дощовик теж будуть корисними. Крім того, можна взяти сірники або запальничку, ліхтарик з червоним світлом, а також мультитул. Не забудьте про зарядки та павербанк, щоб залишатися на зв’язку з рідними.

Важливо не забувати, що на БЗВП заборонено мати будь-яку зброю, спиртовмісні продукти, наркотики чи дорогоцінні речі. Втім, обручку знімати не обов’язково.

Як повідомлялося раніше, у додатку "Резерв+" з’явилася функція повторного уточнення даних у ТЦК. Це необхідно, якщо людина змінила місце проживання, номер телефону або інші речі.