Прямо на ходу водій маршрутки у Києві дивився Тік Ток: українці обурені

У Києві в одній із столичних маршруток водій переглядав відео прямо під час руху. Українці обурені такою поведінкою за кермом.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Мова нібито йде за маршрутку №211.

Коли було відзнято відео, не відомо. Пасажири зняли, як під час руху на дорозі водій гортав Тік Ток.

На опублікованих кадрах помітно дорогу. Рух тією ділянкою був жвавим.

В мережі відреагували на поведінку водія. Люди написали свою думку. Хтось писав, що не варто дивитись в чужий телефон, інші навпаки хвилюються за безпечність поїздки.

Українці у коментарях також зазначали, що потрапляли в ДТП на цій маршрутці. Одна користувачка написала, що таке відбувається постійно.

Також були і жарти. Один із коментаторів писав, що водій хоче насолодитись переглядом Тік Току, поки його не заблокували в Україні.

Були також і більш радикальні пропозиції, як покарати чоловіка. Коментатори писали, що таких водіїв потрібно звільняти.

Нагадаємо, у Львівській області водій вирішив по-особливому розв'язати проблему з паркомісцем біля свого будинку.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі таксист вирішив "провчити" пасажирів за запізнення. Він перед обличчям пасажирів поїхав з місця замовлення, коли ті підійшли. Як на такий вчинок відреагували в мережі, що сказали водію — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.