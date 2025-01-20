Прямо на ходу водитель маршрутки в Киеве смотрел Тик Ток: украинцы возмущены (видео)

Были более радикальные предложения, как наказать мужчину

В Киеве в одной из столичных маршруток водитель просматривал видео прямо во время движения. Украинцы возмущены таким поведением за рулем.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Речь якобы следует за маршрутку №211.

Когда видео было отснято, неизвестно. Пассажиры сняли, как во время движения на дороге водитель листал Тик Ток.

На опубликованных кадрах заметно дорогу. Движение по этому участку было оживленным.

В сети отреагировали на поведение водителя. Люди написали свое мнение. Кто-то писал, что не стоит смотреть в чужой телефон, другие наоборот беспокоятся о безопасности поездки.

Украинцы в комментариях отмечали, что попадали в ДТП на этой маршрутке. Одна пользовательница написала, что такое происходит постоянно.

Также были и шутки. Один из комментаторов писал, что водитель хочет насладиться просмотром Тика Тока, пока его не заблокировали в Украине.

Были также и более радикальные предложения, как наказать мужчину. Комментаторы писали, что таких водителей нужно увольнять.

Напомним, во Львовской области водитель решил по-особому решить проблему с паркоместом у своего дома.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе таксист решил "проучить" пассажиров за опоздание. Он перед лицом пассажиров уехал с места заказа, когда они подошли. Как на такой поступок отреагировали в сети, что сказали водителю, читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.