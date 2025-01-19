В самому центрі Дніпра підлітки влаштували вибух під час атаки "Шахедів" (відео)

Розбишаки втекли з місця події

У Дніпрі під час повітряної тривоги підлітки могли влаштувати вибух в одному з укриттів міста. Цього ж дня у місті діти вирішили наслідувати тренди з мережі та налякати мешканців вибухами. Не зупинило їх і те, що в Україні діє заборона на застосування піротехніки.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що ймовірніше це були петарди. На опублікованих кадрах чути, що вибух був сильним.

В інших телеграм-каналах написали, що подія сталась на Європейській площі в центрі міста. Як зазначили в дописі, підлітки могли грати в нову гру "Крота", яка є небезпечною серед молоді.

Вони підійшли до дверей укриття, де люди часто сидять під час повітряних тривог та кинули суміш. Після цього було чути вибух, а хлопець у синій кофті втік.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

Де Європейська площа у Дніпрі

У Дніпрі та області станом на 21:15 триває повітряна тривога. В регіоні зафіксовані БпЛА.

До слова, тренд на вибухи "кротів" пішов із, хто б міг подумати, соцмережі TikTok, де останнім часом з’явилося багато відео з їх виготовленням та підривом. Не для всіх це обходиться без наслідків, наприклад, у Львові днями троє дітей 10, 11 15 років потрапили до лікарні із серйозними опіками обличчя.

Раніше "Телеграф" писав, що в одній зі столичних шкіл діти вигадали "кращу забавку" — на перерві школярі "грали в ТЦК і ухилянтів".