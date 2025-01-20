Чи будуть мобілізовувати студентів після базової загальновійськової підготовки

Мобілізаційний вік в Україні становить з 25 років

Восени 2025 року в Україні стартує обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для всіх студентів. Це нововведення стосується всіх вищих навчальних закладів країни, проте студенти віком до 25 років мобілізації не підлягатимуть, навіть якщо їх буде відраховано.

Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та народний депутат Олексій Гончаренко.

Як пояснив Андрій Коваленко, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 років. Для студентів, які проходитимуть БЗВП, призов до армії залишається неможливим до досягнення цього віку.

"Мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. До 25 років лише добровільно можна піти, підписати контракт", — зазначив Коваленко.

Повідомлення Андрія Коваленка

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що навіть у випадку відрахування з навчального закладу після проходження БЗВП студенти не можуть бути мобілізовані до 25 років.

"Ніхто нікого не може мобілізувати! В Україні заборонена мобілізація до 25 років. Навіть, якщо ви пройшли БЗВП. Вас не можуть мобілізувати. Крапка", — написав Гончаренко.

Повідомлення Олексія Гончаренка

Нагадуємо, що деякі категорії громадяни звільняються від проходження БЗВП. Однією з основних підстав є непридатність до військової служби.

Так, можливість не проходити військову підготовку мають:

громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;

громадяни України, які вже пройшли військову службу.

Раніше "Телеграф" писав, чи відрахують, якщо не склав іспит з військової підготовки у виші. БЗВП складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять.