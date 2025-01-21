Торгівля із Заходом чи світове лідерство. Чи вигідна Китаю війна в Україні

Війна в Україні робить Росію більш залежною від Китаю

Заяви Китаю про припинення війни в Україні можуть свідчити про його бажання продовжувати торгівлю зі своїм найбільшим економічним партнером – Заходом, частиною якого є і наша держава. Однак намагання перебрати на себе світову гегемонію спонукають Пекін підтримувати Москву в агресії проти Києва.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко. Він пояснив, чи вигідна Китаю війна в Україні.

Більше про це читайте у публікації: "У нас немає союзників, — експерт-міжнародник про Трампа, гру Китаю та перспективи перемоги над Росією".

За словами політолога, погляди і концептуальні речі в зовнішній політиці Китаю начебто говорять про взаємовигідне співробітництво із Заходом.

— Китай робить ставку на економіку, торгівлю, взаємовигідні проекти, інвестиції, розвиток інфраструктури. "Один пояс — один шлях" — глобальний приклад того, як це працює. Якщо це так, то війни і дестабілізація, за великим рахунком, Китаю не потрібні, бо вони завжди заважають таким речам, — каже експерт-міжнародник.

З іншого боку, пояснює він, є суперництво Китаю із Заходом.

— Китайці розуміють, що цього не можна уникнути, і США будуть боротися за збереження своєї гегемонії. Тому для Китаю війна, яка веде в перспективі до послаблення Заходу, може бути вигідною. Плюс ця війна робить Росію більш залежною від Китаю, що відповідає його інтересам. Те, що є в Росії, органічно доповнює китайський потенціал, — наголошує Микола Капітоненко.

Він нагадує, що Китай має величезну економіку, багато грошей, високі технології, а Росія – це безкінечний постачальник природних ресурсів.

— Цей тандем створює велику загрозу для США, і продовження війни працює на те, щоб цей тандем зміцнювався. Яких мотивів більше в розрахунках Китаю — мені важко сказати. Пекін може знайти користь від того, що війна триває, і може знайти користь від того, що вона завершиться, — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Китай і Росія вступили в боротьбу зі США за світову гегемонію.