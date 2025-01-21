Торговля с Западом или мировое лидерство. Выгодна ли Китаю война в Украине

Война в Украине делает Россию более зависимой от Китая

Заявления Китая о прекращении войны в Украине могут свидетельствовать о его желании продолжать торговлю со своим крупнейшим экономическим партнером – Западом, частью которого является и наша страна. Однако попытки взять на себя мировую гегемонию побуждают Пекин поддерживать Москву в агрессии против Киева.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко. Он объяснил, выгодна ли Китаю война в Украине.

Больше об этом читайте в публикации: "У нас нет союзников, — эксперт-международник о Трампе, игре Китая и перспективах победы над Россией".

По словам политолога, взгляды и концептуальные вещи во внешней политике Китая якобы говорят о взаимовыгодном сотрудничестве с Западом.

— Китай делает ставку на экономику, торговлю, взаимовыгодные проекты, инвестиции, развитие инфраструктуры. "Один пояс — один путь" — глобальный пример того, как это работает. Если это так, то войны и дестабилизация, по большому счету, Китаю не нужны, потому что они всегда мешают таким вещам, — говорит эксперт-международник.

Кроме того, объясняет он, имеется соперничество Китая с Западом.

— Китайцы понимают, что этого нельзя избежать и США будут бороться за сохранение своей гегемонии. Поэтому для Китая война, ведущая в перспективе к ослаблению Запада, может быть выгодна. Плюс эта война делает Россию более зависимой от Китая, что отвечает его интересам. То, что есть у России, органически дополняет китайский потенциал, — отмечает Николай Капитоненко.

Он напоминает, что у Китай имеет огромную экономику, много денег, высокие технологии, а Россия – это бесконечный поставщик природных ресурсов.

— Этот тандем создает большую угрозу для США, и продолжение войны работает на то, чтобы этот тандем укреплялся. Каких мотивов больше в расчетах Китая мне трудно сказать. Пекин может извлечь пользу от того, что война продолжается, и может извлечь пользу от того, что она завершится, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Китай и Россия вступили в борьбу со США за мировую гегемонию.