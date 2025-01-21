Отсрочку не придется обновлять каждые три месяца. Юристы объяснили почему

Отсрочку предоставят до прекращения обстоятельств для нее

Кабинет Министров Украины принял постановление №1558, которое внесло изменения в процедуру ведения воинского учета и оформление отсрочки от мобилизации. Изменения предполагают упрощение процесса продления права на отсрочку в период действия военного положения.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". По словам правоведов, военнообязанные, получившие отсрочку во время военного положения, теперь не должны повторно подавать заявление и документы для его продления.

То есть право на отсрочку будет автоматически продолжаться до завершения военного положения или до прекращения обстоятельств, дающих отсрочку.

Оформление отсрочки

Впервые получить отсрочку придется лично в ТЦК. Для этого необходимо:

подать заявление в районный ТЦК на имя председателя комиссии по вопросам отсрочки;

предоставить необходимые подтверждающие документы, в том числе справки, подтверждающие право на отсрочку;

предъявить военно-учетный документ (бумажный или электронный).

Комиссия рассматривает заявление в течение 7 дней, после чего выдается справка об отсрочке, а данные вносятся в реестр.

Автоматическое продление отсрочки

Юристы объясняют, что в случае продления военного положения работники ТЦК и СП проверяют актуальность обстоятельств, дающих право на отсрочку. Например:

для мужчин с тремя и более детьми проверяют возраст детей и отсутствие развода;

для лиц с инвалидностью – справка МСЭК.

Эта проверка осуществляется в течение 5 дней после продления военного положения. Если право на отсрочку сохраняется, оно автоматически продлевается.

Когда требуется повторный визит в ТЦК

Повторное обращение необходимо в случаях:

если электронные базы не содержат точных данных о праве на отсрочку;

если при проверке обнаружена потеря оснований для отсрочки;

если ТЦК не успел проверить документы в срок (5 дней).

В этих случаях военнообязанному сообщают о необходимости подать документы повторно.

"Принятые правительством изменения направлены на упрощение процедуры оформления отсрочки в период действия военного положения. Ожидается, что мужчинам теперь не придется обращаться в ТЦК за отсрочку каждые 3 месяца, достаточно будет подтвердить право первый раз", — отмечают эксперты.

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