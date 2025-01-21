Отсрочку не придется обновлять каждые три месяца. Юристы объяснили почему
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Отсрочку предоставят до прекращения обстоятельств для нее
Кабинет Министров Украины принял постановление №1558, которое внесло изменения в процедуру ведения воинского учета и оформление отсрочки от мобилизации. Изменения предполагают упрощение процесса продления права на отсрочку в период действия военного положения.
Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". По словам правоведов, военнообязанные, получившие отсрочку во время военного положения, теперь не должны повторно подавать заявление и документы для его продления.
То есть право на отсрочку будет автоматически продолжаться до завершения военного положения или до прекращения обстоятельств, дающих отсрочку.
Оформление отсрочки
Впервые получить отсрочку придется лично в ТЦК. Для этого необходимо:
- подать заявление в районный ТЦК на имя председателя комиссии по вопросам отсрочки;
- предоставить необходимые подтверждающие документы, в том числе справки, подтверждающие право на отсрочку;
- предъявить военно-учетный документ (бумажный или электронный).
Комиссия рассматривает заявление в течение 7 дней, после чего выдается справка об отсрочке, а данные вносятся в реестр.
Автоматическое продление отсрочки
Юристы объясняют, что в случае продления военного положения работники ТЦК и СП проверяют актуальность обстоятельств, дающих право на отсрочку. Например:
- для мужчин с тремя и более детьми проверяют возраст детей и отсутствие развода;
- для лиц с инвалидностью – справка МСЭК.
Эта проверка осуществляется в течение 5 дней после продления военного положения. Если право на отсрочку сохраняется, оно автоматически продлевается.
Когда требуется повторный визит в ТЦК
Повторное обращение необходимо в случаях:
- если электронные базы не содержат точных данных о праве на отсрочку;
- если при проверке обнаружена потеря оснований для отсрочки;
- если ТЦК не успел проверить документы в срок (5 дней).
В этих случаях военнообязанному сообщают о необходимости подать документы повторно.
"Принятые правительством изменения направлены на упрощение процедуры оформления отсрочки в период действия военного положения. Ожидается, что мужчинам теперь не придется обращаться в ТЦК за отсрочку каждые 3 месяца, достаточно будет подтвердить право первый раз", — отмечают эксперты.
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