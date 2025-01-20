Пів мільярда на утримання доріг у глибокому тилу: оголосили новий значний тендер

Стільки вартує експлуатаційне утримання понад 500 кілометрів дороги

Понад пів мільярда гривень платників податків спрямують на утримання доріг державного значення у Хмельницькій області. Служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила відповідний тендер на суму 528,1 млн гривень.

Згідно з тендерною документацією, переможець торгів має забезпечити експлуатаційне утримання 544,1 кілометра автошляхів та штучних споруд на них. До обов'язків виконавця входитиме комплексне обслуговування доріг, технічних засобів організації руху, об'єктів дорожнього сервісу та придорожніх насаджень. Відповідне оголошення розміщене на майданчику Zakupivli.

Підрядник нестиме повну відповідальність за безпеку руху на довірених йому ділянках. У разі ДТП через неналежне утримання доріг, виконавець зобов'язаний відшкодувати збитки власникам транспортних засобів та іншим учасникам дорожнього руху.

На виконані роботи встановлюються гарантійні терміни: рік на ліквідацію вибоїн гарячим асфальтобетоном, три роки на відновлення дорожнього покриття, п'ять років на дорожнє огородження. Дорожня розмітка має відповідати державним стандартам України.

Прийом пропозицій від потенційних підрядників триватиме до 4 лютого. Після цього відбудеться аукціон та кваліфікація учасників.

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