Ішов третій рік війни. Керівництво села на Полтавщині купило собі два дорогі iPhone за гроші українців

Тендер було оголошено ще восени 2024

У селі на Полтавщині чиновники купують елітні смартфони за бюджетні кошти. На третій рік повномасштабної війни виконавчий комітет Пришибської сільської ради Кременчуцького району оголосив тендер на закупівлю преміальних смартфонів.

За даними системи Prozorro, сільрада планує витратити 177 998 гривень на придбання двох телефонів — Apple iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro. Тендер уже відбувся — переможцем стала ФОП Гордієнко Олена Петрівна, яка за 175 тисяч гривень має поставити у сільраду 4 смартфони.

Згідно з тендерною документацією, замовником виступає виконавчий комітет Пришибської сільської ради. Закупівля передбачає придбання двох смартфонів Apple iPhone 15 Pro з памʼяттю 128 ГБ та двох Google Pixel 8 Pro з памʼяттю 512 ГБ.

Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB зараз в Україні коштує близько 43 тисяч гривень, а Google Pixel 8 Pro /512 ГБ — близько 36 000. Методом нескладних підрахунків отримуємо 158 тисяч, але аж ніяк не 175 000.

Варто зазначити, що село Пришиб налічує лише 997 мешканців. Закупівля здійснюється за кошти платників податків через процедуру відкритих торгів. Тому схоже, що чиновники просто вирішили собі придбати подарунки за державний кошт.

Раніше "Телеграф" писав, що комунальна ритуальна служба Києва провела тендер на покупку двох iPhone. Його було оголошено ще торік.