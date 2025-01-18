Влада окупованого села під Маріуполем купила MacBook за 70 тисяч гривень (тендер)

У тендері взяли участь дві пропозиції

У Києві ритуальна служба Києва провела тендер на покупку двох iPhone, а селищна рада окупованого Нікольського у Донецькій області під Маріуполем — на придбання ноутбука Apple MacBook Air 15 M3 8/512. Ціна такого ноута — 69 тисяч гривень.

Відповідну інформацію було опубліковано в електронній системі державних закупівель Prozorro. Тендер було завершено 5 грудня 2024 року, а строк поставки товару — 20 грудня 2024.

MacBook купила Нікольська селищна рада. Селище міського типу Нікольське перебуває під російською окупацією. Проте місцем поставки товару вказано Київ. Органи влади окупованих територій України продовжують діяти, проте базуються вони на вільних територіях.

Окуповане Нікольське на карті deepstate

На виконання замовлення було подано дві пропозиції. ТОВ "Портал Арена" пропонувало поставити Apple MacBook Air 15 M3 8/512 за 70 тисяч гривень, а ФОП Виничук Юрій Володимирович — за 69 тисяч гривень. Саме він й став переможцем тендеру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що керівництво села на Полтавщині купило собі два дорогі iPhone за бюджетні гроші. Виконавчий комітет Пришибської сільської ради Кременчуцького району оголосив тендер на закупівлю преміальних смартфонів.