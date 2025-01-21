"У РФ будуть неприємності, якщо...": головні заяви Трампа щодо України в перший день президентства

У США вважають, що завершення війни без компромісу неможливе

Після підписання низки указів президент США Дональд Трамп заявив про готовність завершити війну в Україні. За його словами, першим кроком буде розмова з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як зазначив Трамп у Білому домі, точні терміни закінчення війни він назве після розмови із президентом РФ. Проте він впевнений, що у Путіна є вагомі причини закінчити це.

"Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду", – сказав Трамп журналістам у Білому домі після інавгурації.

За його словами у Росії будуть великі проблеми, якщо вона не зупинить війну. Економіка країни вже майже зруйнована.

"Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень. Я думаю, що було б дуже добре, якби він (Путін — ред.) закінчив цю війну", – сказав Трамп

Водночас президент США не назвав дату розмови з Путіним, а лише наголосив, що вона неодмінно буде.

Він також додав, що президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду про закінчення війни, а Путін має нарешті засвоїти, що він "руйнує Росію", не укладаючи угоди.

"Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи цього хоче Путін. Може так, а може й ні. Я не знаю. Але він повинен укласти угоду", — сказав Трамп.

Щодо санкції проти РФ Трамп наголосив, що вони збережуться до завершення війни. Під час розмови з журналістами він вкотре повторив, що "війна між Україною та Росією не мала б початися і не почалася б, якби він був президентом" і заявив, що має намір її завершити найближчим часом.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Росія та Україна мають піти на поступки, які є "природною частиною вирішення будь-якого конфлікту".

"Щоразу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися", — заявив Рубіо.

Він не уточнив, про які саме поступки може йтися, але зазначив, що остаточне рішення прийматимуть Росія та Україна. За його словами, нараз припинення війни є головним пріоритетом Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп цікаво відповів на питання про завершення війни за 24 години.