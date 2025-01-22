90 днів без підтримки США. Що відбуватиметься між Трампом і Путіним та чого чекати Україні

Це може трактуватися як пропозиція Путіну до розмови, вважає експерт

Одним зі своїх перших указів новий президент США Дональд Трамп на 90 днів призупинив усі американські програми допомоги іноземним державам, зокрема й Україні. Наслідки це матиме для нашої країни, оцінив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Російсько-українська війна не була головною причиною для указу Дональда Трампа про призупинення зовнішньої допомоги. Тобто, зводити все лише до України я б не став. Наша країна є однією з багатьох отримувачів допомоги. Але те, що ця ситуація підіграє Путіну — очевидно. Адже це може трактуватися як пропозиція Путіну до розмови. Такий собі жест доброї волі перед дзвінком, анонсованим президентом США", — пояснив він "УНІАН".

За словами Кулика, між Трампом та головою РФ Володимиром Путіним спочатку має відбутися телефонна розмова. Є певні фактори, які вказують на те, що до цього готові й США й Росія. При цьому Росія вже перед початком цього діалогу висуває низку надмірних вимог, констатував директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

На його думку, якщо за 90 днів вдасться досягти якихось домовленостей, то переговорний процес зрушить з мертвої точки. Україна відчує це зокрема за динамікою надання зброї.

"Якщо ж за 90 днів, окрім телефонного дзвінка та домовленості про продовження процесу, нічого не буде очевидно, то за три місяці це може завершитись переглядом щодо надання якихось засобів, чи збільшенням допомоги, або іншими кроками, які б стимулювали Путіна до переговорного процесу в тому вигляді, в якому це хоче бачити Трамп", — прогнозує Кулик.

Як писав "Телеграф", раніше блогер та бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що, на його думку, означає для України заморожування зовнішньої допомоги США. Насправді вся допомога Україні, передбачена бюджетами, ухваленими Конгресом, вже вичерпана.