Антикварная мебель, сусальное золото, персидские ковры: как выглядит имение экс-прокурора Васильева под Москвой

У политика есть роскошное имение под столицей страны-оккупанта

Геннадий Васильев являлся народным депутатом и Генеральным прокурором Украины. Также он работал заместителем главы Администрации Президента Сергея Левочкина. Во время своей деятельности Васильев приобрел роскошный особняк под Москвой. Недавно мы показывали дом олигарха Коломойского у Днепра.

"Телеграф" расскажет, что известно о недвижимости украинского экс-прокурора, и как она выглядит.

Имение Геннадия Васильева

Участок, на котором находится имение, принадлежит супруге прокурора — Ларисе. В 90-е женщина имела украинское гражданство и проживала в Донецке. Также в этом особняке зарегистрирован и сам Васильев. Недвижимость расположена в элитном поселке "Шервуд" в 20 километрах от Москвы.

Экстерьер дома Васильева под Москвой

Состояние бывшего украинского чиновника оценивали от 575 миллионов и до 1,66 миллиарда долларов. Такие средства он заработал, в частности, на добыче и продаже угля, поскольку был одним из владельцев крупнейшего в стране концерна "Энерго".

Роскошный холл со статуями в доме Васильева

Дом окружен газонами, дорожками, озерцами, домом для охраны, гаражом на 2 автомобиля и большой сауной. На территории особняка есть кинотеатр, спортзал, бильярд, бар. На первом этаже расположены гардеробная, столовая, кухня, спальня, гостиная, кабинет, комната отдыха.

У особняка Васильева есть собственный бассейн

Имение Васильева напоминает музей

Гостевые спальни с санузлами и гардеробными, детская комната с игровой зоной, комната для персонала размещены на втором этаже. Комнаты поместья наполнены старинной мебелью, картинами известных художников, персидскими коврами, стоимостью 30-50 тысяч долларов и украшены сусальным золотом.

Антикварная мебель, камин и стоимостный стол в гостиной

Оказывается, что в 2023 году поместье выставили на продажу. Сначала цена была 1,215 миллиарда рублей, а затем снизилась до 1,17 миллиарда рублей Ранее его сдавали в аренду за 3 миллиона рублей ежемесячно.

Кабинет Геннадия Васильева наполнен деревянной мебелью

Летом 2023 года на имение напал неизвестный. Он обстрелял дом из автомата и забросал коктейлями Молотова. Полицейские пытались убедить мужчину покинуть особняк, но он отказывался, поэтому его ликвидировали. Он объяснял свой поступок тем, что тоже хочет "есть манго и жить на Рублевке".

Дом Васильева повредили вандалы

В имении Васильва посыпалась штукатурка

Имение Васильева требует ремонта

Выяснилось, что это был 35-летний Вячеслав Черненко из Красноярска. Соседи рассказывали, что мужчина постоянно говорил о Боге, но в то же время ссорился с матерью. Поэтому они часто вызывали полицию и работников психбольницы, которые давали Черненко успокоительные.

В то же время говорят, что Васильев сейчас живет в Германии, где проходит лечение, тогда как его жена — в Греции. У женщины две квартиры в Москве: одна в центре, площадью 153 квадратных метра, а другая — на окраине города на 83 квадратных метра. Также у женщины есть люксовые автомобили — Mercedes-Benz S400 и Bentley Continental.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит вилла в Конча-Заспе, где жил Леонид Кравчук. Он выкупил особняк у государства.