Захистять від нового нападу РФ? Зеленський назвав кількість миротворців, яких потребує Україна

Вони мають не допустити нового нападу РФ

Якщо Україна та Росія укладуть угоду про припинення вогню, для запобігання новому нападу Росії в Україні мають бути розміщені європейські миротворці. Цей контингент має складати щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.

Таку оцінку висловив президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Його слова цитує Reuters.

"З усіх європейців? 200 тисяч — це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", — сказав президент.

Проте ця кількість приблизно відповідає розміру всієї французької армії. За оцінками Міністерства оборони Франції у 2020 році збройні сили країни становили трохи більше ніж 200 тисяч осіб.

За словами Зеленського, така кількість військ (мінімально) буде потрібна, щоб гарантувати Україні безпеку, якщо чисельність військ РФ становить 1,5 мільйона осіб. Тоді як війська України складають тільки половину цього числа. Глава держави додав, що миротворці будуть лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну, як миротворчий контингент. Такий сценарій Париж і Лондон розглядають після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій.