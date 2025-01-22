Кого з українців можуть мобілізувати до 25 років

За неявку по повістці загрожує штраф

Попри те, що офіційний мобілізаційний вік в Україні становить 25 років, деяких громадян можуть мобілізувати до досягнення цього віку. Це стосується чоловіків, які вже мають військовий квиток.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Євген Корнійчук. за його словами, українців, які раніше були визнані "обмежено придатними" у воєнний час, можуть мобілізувати незалежно від віку.

"Ви вже маєте військовий квиток, були визнані непридатним у мирний час і обмежено придатним у воєнний. Тому після проходження ВЛК вас можуть мобілізувати без зайвих питань", — пояснив юрист 22-річному громадянину, який звернувся до юристів з питанням.

Корнійчук також наголосив, що у разі отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК). В іншому випадку йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень.

Нагадуємо, нещодавно зміни в законодавстві заборонили призивати на службу чоловіків до 25 років, однак є винятки.

Згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років, які є призовниками, офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку. Однак, юристи звертають увагу на те, що громадяни цієї вікової категорії можуть отримувати повістки.

Чоловіки до цього віку можуть бути мобілізовані, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків повинен бути готовим до мобілізації у 2025 році. Громадяни, які не мають відстрочки від призову рано чи пізно будуть мобілізовані.