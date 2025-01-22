Кого из украинцев могут мобилизовать до 25 лет

За неявку по повестке грозит штраф

Несмотря на то, что официальный мобилизационный возраст в Украине составляет 25 лет, некоторые граждане могут мобилизовать до достижения этого возраста. Это касается мужчин, уже имеющих военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Евгений Корнийчук. По его словам, украинцев, ранее признанных "ограниченно пригодными" в военное время, могут мобилизовать независимо от возраста.

"У вас уже есть военный билет, были признаны непригодным в мирное время и ограниченно пригодным в военное. Поэтому после прохождения ВВК вас могут мобилизовать без лишних вопросов", — объяснил юрист 22-летнему гражданину, который обратился к юристам с вопросом.

Корнийчук также подчеркнул, что в случае получения повестки гражданин обязан явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). В противном случае ему грозит административная ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.

Напомним, недавно изменения в законодательстве запретили призывать на службу мужчин до 25 лет, однако есть исключения.

Согласно украинскому законодательству, мужчины до 25 лет, являющиеся призывниками, официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста. Однако юристы обращают внимание на то, что граждане этой возрастной категории могут получать повестки.

Мужчины до этого возраста могут быть мобилизованы, если они имеют статус военнообязанных. Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин должен быть готов к мобилизации в 2025 году. Граждане, не имеющие отсрочки от призыва, рано или поздно будут мобилизованы.