Хімзавод у Черкасах торгував із РФ під час війни: керівництво "заробило" кругленьку суму (фото)

До повномасштабної війни торгівля з Росією велася напряму

Служба безпеки України викрила керівництво хімзаводу у Черкасах на співпраці з Росією. Представники підприємства налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.

Як повідомили у СБУ, протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 млн доларів. З початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Це робилося за допомогою афілійованої компанії на Близькому Сході.

Слідство встановило, що спочатку продукцію направляли до близькосхідного "посередника". Проте звідти здійснювався її реекспорт до Росії.

"Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – "Щьолково Агрохім" та "Альтерит"", — йдеться у повідомленні.

Обговорення поставок велося в анонімних чатах у месенджерах та через електронну пошту. За місцями роботи та проживання фігурантів пройшли обшуки. В них виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Керівник черкаської компанії отримав повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Розслідування триває, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Офісі генпрокурора додали, що до початку повномасштабної війни українська компанія торгувала з Росією без посередників. Відтак залучення іноземної фірми було лише способом обійти заборону на торгівлю з державою-агресором.

"Наразі керівнику черкаського підприємства обрано запобіжний захід — тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 1 млн 211 тис грн", — зазначили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв "Телеграф", правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міської державної адміністрації та чотирьох його спільників. Їх підозрюють у розкраданні понад 6 млн грн.