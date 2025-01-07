Київський чиновник привласнив 6 мільйонів. СБУ розкрила деталі схеми (фото)

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міської державної адміністрації і чотирьох його спільників. Їх підозрюють у розкраданні понад 6 млн грн.

Як повідомив пресцентр Служби безпеки України, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги. За даними слідства, оборудку під час воєнного стану організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтрансу".

СБУ не називає ім'я підозрюваного. Проте на порталі "Київаудит" начальником відділу матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтрансу" вказаний Юрій Клименко.

Підозрюваний залучив до схеми 3-х директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера. Вони разом розробили план заволодіння бюджетними грошима, розподілили між собою ролі та чітко дотримувалися злочинного задуму.

За даними правоохоронців, посадовець "Київмедспецтрансу" сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які і виграли тендер. Після цього підприємці постачали запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки. У 2023 році "Київмедспецтранс" провів тендери та уклав 11 договорів на загальну суму понад 17,6 млн грн.

Як встановили під час судових економічних експертиз, необґрунтоване завищення цін складало понад 6 млн грн, які привласнили фігуранти. Також з’ясувалося, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

Посадовцю комунальної організації КМДА і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Санкція статей передбачає до 12 років тюремного ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні в Києві СБУ затримала керівника обласного осередку політичної партії УДАР під час отримання 900 тисяч доларів США. За даними слідства, загальна сума хабаря мала скласти 1 мільйон доларів за сприяння в отриманні земельної ділянки в КМДА.