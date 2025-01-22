Мати високопосадовиці київського суду має бізнес в окупації та паспорт РФ, - розслідування ЗМІ

Жінка відповідає за забезпечення роботи суду

Керівниця апарату Шевченківського районного суду Києва Аліна Зборщік у своїй декларації вказала лише квартиру в Києві, але живе в будинку в селі Осещина на Київщині, побудованому на земельних ділянках, які належать її матері. Також у її декларації — щедрі подарунки від мами, яка займається бізнесом в окупованому Луганську, отримала російський паспорт у 2023 році та платить податки у РФ.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske. Згідно з декларацією, живе керівниця апарату Шевченківського районного суду у квартирі в Києві на вулиці Жмаченка. Проте квартира також належить її матері — Аллі Зборщік, яка придбала її у березні 2018-го року за 767 тисяч грн, або 29 тисяч доларів.

Аліна Зборщік відповідає за забезпечення роботи суду: від організації усіх процесів до функціонування системи автоматичного розподілу справ. Зарплата на цій посаді скромна — 27 тисяч гривень, згідно з декларацією Аліни Зборщік.

Розслідувачі встановили, що насправді Аліна Зборщік проживає в будинку в селі Осещина, який ще не поставлено на облік. Проте збудований він на двох земельних ділянках, які також належать Аллі Зборщік.

Окрім того, в Алли Зборщік є дві квартири в Києві, крім тої, де офіційно мешкає її донька Аліна. Одна — на майже 50 квадратів — у ЖК "Повітрофлотський квартал", придбана у квітні 2019 року. В той час за такі квартири там просили приблизно 100 тисяч доларів. За тогочасним курсом — від 2 млн 600 тисяч грн. Проте жінка придбала квартиру лише за 618 тисяч грн — за тогочасним курсом це 23 тисячі доларів. Занижена ціна може свідчити про стійке небажання пані Алли платити зайві податки.

Ще одна її квартира, площею 43 квадратних метри розміщена у "Смартплазі", придбана у липні 2018 року. Тоді вартість однокімнатної квартири там наближалася до 2 млн грн. Алла Зборщік придбала її за 795 тисяч грн.

Як пише видання, бізнес Алли Зборщік розміщений у самопроголошеній "ЛНР", а податки вона платить до бюджету Росії. Жінка є власницею компанії "Гранд", що спеціалізується на виробництві гофрованого паперу, картону та тари. З моменту створення у 1991 році компанія працювала в Луганську. Спочатку її очолював батько Аліни — Олександр, а пізніше управління перейшло до дружини.

До 2013 року компанія приносила прибуток понад 700 тисяч гривень, але після окупації Луганська діяльність підприємства була призупинена. У 2022 році компанія знову розпочала роботу, зареєструвавшись у податкових органах Росії та місцевому соціальному фонді. Вже у серпні 2023 року підприємство "Гранд" внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації.

Засновницею компанії вказано Аллу Зборщік. За 2023 рік "Гранд" сплатив близько 600 тисяч рублів податків до бюджету РФ й ще майже мільйон рублів до російського пенсійного фонду. В цілому це близько 600 тисяч гривень. У 2023 році жінка отримала російський паспорт.

Згідно з декларацією Аліни Зборщік, у 2023 році мама подарувала їй 56 604 гривні, а в 2022 році — 205 821 гривню. Крім того, у 2023 році керівниця апарату Шевченківського районного суду задекларувала подарунок у 54 000 гривень від Сергія Липченка, директора компанії "Гранд".

"Окрім підприємства в окупованому Луганську, в Алли Зборщік немає і не було жодного іншого бізнесу. Так само жодного іншого бізнесу немає в її чоловіка, батька Аліни Зборщік. А от відносно нове, тобто куплене вже після окупації Луганська, майно у Зборщіків у Києві є … Або пані Аліна неофіційно отримувала на держслужбі гроші, які давали змогу купити все це майно і записати його на маму, щоб легше було сховати. Або Аліна живе на гроші мами, які та заробляє в Росії, поки донька відповідає за роботу одного з ключових судів України", — резюмували розслідувачі.

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